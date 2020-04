Die RWO-Gesichtsmasken sind ab sofort online erhältlich und samstags jeweils im RWO-Fanshop am Stadion.

Gute Antwort vom DFB Rot-Weiß Oberhausen könnte in der 3. Liga spielen

Oberhausen. Der DFB hat RWO die Fähigkeit bescheinigt, 3. Liga spielen zu können – unter leichten Auflagen. Aus dem Fanshop: Ab jetzt gibt es RWO-Masken.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat Rot-Weiß Oberhausen die technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit für die 3. Liga bescheinigt. Unter Berücksichtigung von Auflagen, die vorrangig das Stadion Niederrhein betreffen, wäre der Verein demnach in der Lage, in der Saison 2020/21 am Spielbetrieb der 3. Liga teilzunehmen.

„Die Auflagen sind absolut human. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam mit der Stadt und der Oberhausener Gebäudemanagement umgesetzt bekommen. Sollten wir in die Aufstiegsverlosung geraten, wollen wir unsere Hausaufgaben gemacht haben“, sagt RWO-Vorstand Hajo Sommers.

Jetzt auch mit Maske

Ab dieser Woche muss man beim Einkaufen, Busfahren, Tanken und an vielen anderen Orten einen Nasen-/Mundschutz tragen. Mit den neuen Masken im RWO-Design kann man dabei Flagge zeigen.

Drei verschiedene Varianten werden angeboten. Alle Masken sind zu 100 Prozent handgemacht und aus 100 Prozent Naturleinen. Außerdem sind die Bedeckungen bei 60 Grad waschbar.

Online gibt es unter https://rwo1904.merchinho.shop/ schon jetzt die RWO-Gesichtsmaske für Erwachsene und Kinder. 12,50 Euro kostet eine Maske. Fünf Euro davon gehen direkt an den Verein. Ab nächstem Samstag, 2. Mai, sind sie dann auch im Fanshop an der Lindnerstraße erhältlich.

Fanshop öffnet samstags

Denn das sind gute Nachrichten für alle RWO-Fans, die sich mal wieder mit einem Utensil aus dem Fanshop ausstatten wollen. Der öffnet ab sofort wieder – allerdings nur samstags von 10 bis 14 Uhr. Montags und donnerstags bleibt das Geschäft geschlossen.

Zum Schutz aller müssen „Spielregeln“ eingehalten werden. Der Ein- und Ausgang wird über eine „Einbahnstraße“ geregelt. Rund um den Fanshop-Besuch sind immer zwei Meter Abstand zu den Mitmenschen zu halten.

Abstandregelung im Fanshop

Hierfür werden Markierungen angebracht, im Shop darf nur eine Person sein. Während des Aufenthalts sind Einmalhandschuhe zu tragen, die stellt RWO kostenlos zur Verfügung. Ein Nase-/Mundschutz ist mit dem 27. April notwendig. Dieser muss mitgebracht und bei Eintritt getragen werden.

Wer sich an die Vorgaben hält, wird im Fanshop überrascht. So werden die Geisterspiel-Tickets und die Bierdeckel nun auch für Fans verfügbar sein, die es nicht mit dem Internet halten. Auf alle anderen Artikel gibt es 20 Prozent Rabatt.

RWO-Partner bleibt dabei

Select-Partner Rundas bleibt RWO auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Seit 2006 ist das Dinslakener Unternehmen Ansprechpartner in Sachen Praxisbedarf, Hygieneartikel und dentale Chirurgieprodukte. In diesen schweren Zeiten ist die Firma auch als Lieferant von Mundschutz und Desinfektionsmittel gefragt.