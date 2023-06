Rot-Weiß Oberhausen: Die besten Fotos vom Trainingsauftakt

RWO ist am Donnerstag in die Sommervorbereitung gestartet.

Oberhausen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen ist in die Sommervorbereitung gestartet. Hier gibt es die besten Fotos vom Trainingsauftakt.

Rot-Weiß Oberhausen ist in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West gestartet. Trainer Jörn Nowak konnte zum Auftakt 19 Feldspieler und drei Torhüter an der Lindnerstraße begrüßen. Das erste Testspiel für die Kleeblätter steigt am 1. Juli, wenn es zum Bezirksliga-Auftsteiger 1. FC Mülheim geht.

Hier gibt es die besten Fotos von RWO-Trainingsauftakt:

Trainingsauftakt Rot-Weiß Oberhausen Trainingsauftakt Rot-Weiß Oberhausen Trainingsauftakt bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Donnerstag den 22. Juni 2023 im Niederrheinstadion in Oberhausen Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

