Rot-Weiß Oberhausen: Das ist der neue Trikotbrust-Sponsor

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen hat den neuen Brustsponsor für die kommenden Regionalliga-Saison gefunden. Wer bei der Verlosung gewonnen hat.

Am Donnerstagabend fand die große Verlosung der „Da stehst Du drauf!“-Aktion an der Linderstraße statt. Nun steht fest, wer die Trikot-Brust bei Rot-Weiß Oberhausen in der kommenden Regionalliga-Saison zieren wird. Nach der Begrüßung und Danksagung an alle Unterstützer durch Vorstandsvorsitzenden Thorsten Binder, zog Losfee Dana Binder unter notarieller Aufsicht die Gewinnerlose. Besonders groß war der Jubel beim Steuerbüro Cynthia Kornblum, das sich über den Hauptpreis und das damit verbundene Sponsoring der Trikotbrust im Wert von 150.000 Euro freuen durfte.

Platz zwei und das damit verbundene Hosensponsoring ging an die Fangruppierung „Semper fidelis“ und über den dritten Platz und damit ein Spieltagssponsoring durfte sich die ABW Anlagenbau GmbH freuen. Alle Teilnehmer, deren Lose kein Gewinner-Paket mit sich brachten, gingen trotzdem nicht leer aus. Mit der Teilnahme an der Aktion „Da stehst Du drauf!“ haben sich alle Teilnehmer das Recht auf eine Werbebande (3x1m) auf dem Gelände des RWO-Nachwuchszentrums ergattert. Außerdem erhalten alle Privat- und Unternehmenslose ein originales RWO-Trikot mit dem Aktionslogo und den Autogrammen des RWO-Kaders.

Hier alle zehn Gewinner im Überblick:

1. Platz – Brustsponsoring: Steuerbüro Cynthia Kornblum

2. Platz – Hosensponsoring: Fangruppierung „Semper fidelis“

3. Platz – Spieltagssponsoring: ABW Anlagebau West GmbH

4. Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei Casino-Dauerkarten: JZU Specijalna bolnica „Mljecanica“

5. Platz – Werbebande in der 1. Reihe im Stadion: TGZ GmbH

6. Platz – exklusives Mannschaftstraining mit dem Cheftrainer der 1. Mannschaft für Unternehmen und Mitarbeiter: des-tec GmbH

7. Platz – Bannerwerbung auf der RWO-Homepage: Contact GmbH

8. Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten: Niederrhein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

9. Platz – Business-Mitgliedschaft inkl. zwei VIP-Dauerkarten: JFconcept GmbH

10. Platz – rot-weißer Fußballsamstag für Unternehmen und Mitarbeiter bei einem Heimspiel: BJK GmbH

