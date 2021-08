Rinor Rexha kehrt zu Regionalligist RW Oberhausen zurück

Oberhausen. Rinor Rexha wird in der neuen Saison wieder für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen auflaufen. Der 22-Jährige war zuletzt vereinslos.

Rinor Rexha wird in der neuen Saison wieder für den Fußball-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen auflaufen. Der 22-Jährige war zuletzt vereinslos und hatte sich bei den Kleeblättern fit gehalten. Zuvor war Rexha im Winter 2020 von RWO zum niederrheinischen Oberligisten TuRU Düsseldorf gewechselt.

„Die Eindrücke in unseren Trainingseinheiten haben uns in dem Gedanken, ihn zu verpflichten, bestärkt“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über den Offensivspieler mit kosovarischen Wurzeln, der nahezu die komplette Sommervorbereitung im Team von Mike Terranova absolviert hat.

Rexha kam 2018 aus der eigenen Jugend in den Regionalliga-Kader der Kleeblätter. 2020 verließ er Oberhausen in Richtung Landeshauptstadt. Nun kehrt Rexha nach zwei Jahren wieder zurück und kam dabei in bisher allen sechs absolvierten Testspielen der Sommervorbereitung zum Einsatz. Rexha wird fortan mit der Rückennummer 20 auflaufen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen