Richtige Medaillenflut für die Holtener Hähne

Oberhausen. Überaus erfolgreich zeigten sich die Schützen von Grün-Weiss Holten bei zwei Meisterschaften auf Bezirksebene. Es gab zahlreiche Siege.

Die Bogenschützen von Grün-Weiss Holten traten gleich zweimal zu Bezirksmeisterschaften an. Zunächst rief der Bogenverband NRW (BVNW) zum Wettbewerb auf. Wegen geringer Teilnehmendenzahlen nahmen die Hähne die ersten Plätze in den Klassen mU17 (Simon Gores), wU20 (Marlene Gores), Herren (Arne Metzlaff), Herren Ü55 (Frank Heinzen), Damen (Lea Spieker) und Compound U14 (Paul Pape) konkurrenzlos für sich in Anspruch.

Tags darauf ging es für 18 Holtener Bogensportlerinnen zur Bezirksmeisterschaft des Rheinischen Schützenbund. Die Teilnehmerzahlen waren dort deutlich höher als beim BVNW. Während am Vormittag Paul Pape, Simon Gores und Sophie Kühne noch als Einzige in ihren Klassen starteten, gab es im zweiten Durchgang deutlich mehr zu tun.

In der Herrenklasse dominierten die Holtener mit den Schützen Carlo Schmitz (Erster mit 573 von 600 Ringen), und den punktgleichen zweiten Plätzen mit Arne Metzlaff und Lukas Winkelmeyer (569 Ringe). Die Schützen Phillip Reck und Fabian Märkert belegten die Plätze sieben und acht.

Sieg für Carlo Schmitz mit 573 von 600 möglichen Ringen

Bei den Damen setzte sich Lea Spieker deutlich vom Feld ab und erreichte 553 Ringe. Ann-Kathrin Dampmann kam bei ihrem Debüt auf Rang fünf. In der Masterklasse der Herren schoss sich Frank Heinzen mit dem zweitbesten Gesamtergebnis des Tages (572 Ringe) auf den ersten Platz, gefolgt von Mirko Swinnty mit 564 Ringen. Andreas Angerstein war zwar ringgleich mit dem Drittplatzierten, wies aber weniger Zehner auf und kam somit auf den vierten Rang. Platz.

In der Masterklasse der Damen startete Elena Winogradow im ersten Durchgang stark, musste sich am Ende aber mit Platz zwei zufrieden geben. Sabine Angerstein schaffte mit Platz drei den Sprung auf das Treppchen. Die Recurve-Neueinsteiger Beatrix Plautz und Nienette Marburger-Schmidt belegten die Plätze vier und fünf. Die Mannschaftswertungen der Herren, Master Herren und Master Damen gingen ebenfalls an die Grün-Weissen.

Die unfreiwilligen, monatelangen Trainingsausfälle und die eingeschränkten Trainingsbedingungen bedingt durch die Pandemie kamen bei den meisten Ergebnissen der Teilnehmenden deutlich zu Tage. Doch voller Optimismus schauen die Bogensportler nun auf die Landesmeisterschaften, die voraussichtlich Anfang 2022 stattfinden werden.

