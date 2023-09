Regionalligist Sterkrade-Nord will sich oben festsetzen

Oberhausen. Nach dem erfolgreichen Saison-Auftakt mit zwei Siegen, steht für Badminton-Regionalligist Sterkrade-Nord der nächste Doppel-Spieltag an.

Nach dem erfolgreichen Saison-Auftakt mit zwei Siegen, steht für den Badminton-Regionalligisten Sterkrade-Nord am Wochenende der nächste Doppel-Spieltag auf dem Programm. Während es am Samstag (18.30 Uhr) zum TV Refrath III geht, ist am Sonntag (11 Uhr) der BC Phönix Hövelhof zu Gast in der heimischen Oranienhalle. „Wir wollen natürlich den Schwung aus den ersten beiden Saisonsiegen mitnehmen. Dabei gilt es sich gerade in den Doppeln weiterzuentwickeln, die bei den Herren zuletzt ja nicht so erfolgreich waren“, sagt Teamsprecher Steffen Triebsees.

Der Blick aufs Personal lässt auf jeden Fall auf ein erfolgreiches Wochenende hoffen, stehen doch alle Spieler:innen zur Verfügung. Dazu gehört auch Marie Stern, die am vergangene Woche noch in Dänemark unterwegs war. „Somit können wir auch bei den Damen noch mal eine Schippe drauflegen“, so Triebsees, der Refrath deutlich stärker als Hövelhof einschätzt. „Natürlich weiß man bei einer Drittvertretung nie so genau, wer letztlich zum Einsatz kommt. Gerade zu Beginn der Saison kann da durchaus Unterstützung von oben kommen. So oder so wird das eine enge Kiste.“

Dennoch ist die Zielvorgabe klar: „Wir wollen beide Duelle gewinnen“, betont Triebsees. Schließlich möchte sich der Aufsteiger weiter oben festsetzen. Allerdings ist die Situation eine andere als noch in der vergangenen Saison in der Oberliga. „Dafür ist die Liga zu stark, als dass man Erfolge im Vorfeld quasi einplanen könne. Man hat nicht mehr diese klaren Spiele, wo du im Grunde weißt, da wirst du 7:1 oder 8:0 gewinnen. Jede Mannschaft ist gut besetzt. Aber ich hoffe, dass wir durch die Breite im Kader im Laufe der Saison immer wieder Ausfälle kompensieren können und so dann hoffentlich keine Schwierigkeiten haben werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen