Regionalligist Sterkrade-Nord setzt den Erfolgslauf fort

Oberhausen. Sterkrade-Nord bleibt auf Erfolgskurs: Der Badminton-Regionalligist feierte mit dem 5:3 bei Lüdinghausen II den fünften Sieg im fünften Spiel.

Sterkrade-Nord bleibt auf Erfolgskurs: Der Badminton-Regionalligist feierte mit dem 5:3 bei Union Lüdinghausen II den fünften Sieg im fünften Spiel und grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze. Dabei war der Erfolg am Samstag hart erkämpft, wie Teamsprecher Steffen Triebsees verrät. „Es war sicherlich knapper, als es im Vorfeld zu erwarten war. Lüdinghausen hat uns ordentlich Paroli geboten. Doch am Ende haben wir die knappen Spiele für uns entschieden.“

Dabei feierte Rafe Kenji Braach, der gemeinsam mit Dave Eberhard im Doppel Leander Adam und David Peng vertraten, seinen Einstand bei den Senioren. „Er hat eine gute Leistung gezeigt, gerade im Doppel. Es war eine wichtige Erfahrung für ihn, wobei wir ihn auch im weiteren Saisonverlauf sicherlich noch brauchen werden“, so Triebsees. Kurzfristig mussten die Schmachtendorfer krankheitsbedingt auf Ramona Lutz verzichten, so dass Marie Sophie Stern zwei Spiele absolvierte.

Steffen Triebsees: „Wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken“

„Das zeigt einmal mehr, wie gut unser Kader in der Breite aufgestellt ist. Wir haben bei Ausfällen Alternativen, wo es kaum Leistungsunterschiede gibt“, erklärt Triebsees, dessen Team erst wieder am 11./12. November gegen Beuel und Mülheim im Einsatz ist. „Es liegen zwar noch einige Spiele vor uns. Doch mit Blick auf das Ziel Aufstieg könnten diese beiden Spiele im November bereits einen vorentscheidenden Charakter haben“, so Triebsees. „Aber wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken. An Motivation mangelt es uns nicht.“

Union Lüdinghausen II – Spvgg. Sterkrade-Nord 3:5, HD1: Alexander Becsh/Jan Kemper – Dragoslav Petrovic/Steffen Becker 21:16, 21:18; HD2: Robin Victor/Linus Emmerich – Rafe Kenji Braach/Dave Eberhard 24:26, 21:12, 17:21; DD: Paula Jünemann/Maike Pällmann – Fabienne Deprez/Marie Sophie Stern 12:21, 13:21; HE1: Alexander Becsh – Borko Petrovic 21:13, 21:17; HE2: Jan Kemper – Dragoslav Petrovic 17:21, 21:14, 16:21; HE3: Robin Victor – Rafe Kenji Braach: 21:16, 18:21, 21:12; DE: Paula Jünemann – Fabienne Deprez 6:21; 11:21; GD: Linus Emmerich/Maike Pällmann – Steffen Becker/Marie Sophie Stern 13:21, 13:21.

