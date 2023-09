Für Sterkrade-Nord am Samstag im Einsatz: Fabienne Deprez.

Badminton Regionalligist Sterkrade-Nord peilt fünften Sieg in Folge an

Oberhausen. Regionalligist Sterkrade-Nord ist am Samstag bei Union Lüdinghausen II im Einsatz. Jugend-Neuzugang Rave Braach soll Einstand geben.

Mit dem Spiel am Samstag (15 Uhr) bei Union Lüdinghausen II steht für Badminton-Regionalligist Sterkrade-Nord das fünfte Spiel innerhalb von 15 Tagen an. „Das war und ist ein straffes Programm. Da würden die Fußball-Profis jammern“, sagt Teamsprecher Steffen Triebsees schmunzelnd. Aber bisher fiel die Bilanz makellos aus, konnten die Schmachtendorfer doch die ersten vier Liga-Spiele allesamt gewinnen und somit die Tabellenführung erobern. „Keine Frage, wir wollen den Erfolgslauf am Samstag fortsetzen.“

Schließlich hätte Sterkrade-Nord dann auch schon ein gutes Polster auf die Konkurrenz aufgebaut, die sich bereits gegenseitig die Punkte weggenommen haben. Den Gegner Lüdinghausen selbst, der ebenfalls aus der Oberliga aufgestiegen ist, sieht Triebsees auf einem ähnlichen Niveau, wie den BC Phönix Hövelhof, der vergangene Woche mit 7:1 besiegt wurde. „Letzte Saison haben wir beide Duelle gewonnen. Da sich der Gegner nicht verstärkt hat, wir aber unseren Kader breiter aufgestellt haben, haben wir gute Chancen den nächsten Sieg zu holen“, so Triebsees.

Mit Blick aufs Personal kann man bei Sterkrade-Nord aus den Vollen schöpfen. Bei den Herren-Doppel wird man mit Dave Eberhardt und Jugendneuzugang Rave Braach auch eine neue Variante austesten. „Das wird für Rave eine wichtige Erfahrung sein. Jetzt kann er auch im Seniorenbereich zeigen, wie stark er dort ist“, so Triebsees, dessen Team im Anschluss an das Spiel gegen Lüdinghausen erst wieder am 11./12. November im Einsatz sein wird. „Da gilt es dann die nötigen Kräfte für den Jahresabschluss zu sammeln.“

