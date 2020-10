Regionalligist OTHC trifft auf die beiden Top-Teams

Oberhausen. Auf den abstiegsbedrohten OTHC warten am Freitag in Bonn und am Sonntag gegen Uhlenhorst zwei schwere Aufgaben gegen die Titelanwärter.

Nun also doch: alle bisher gesammelten Punkte werden in der Hockey-Regionalliga mit in die Auf- und Abstiegsrunden genommen, die im Frühjahr 2021 ausgespielt werden. Als Tabellenletzter und mit nur acht Zählern ist der OTHC da nicht gerade auf Rosen gebettet.

Am Freitag (20 Uhr) müssen die Oberhausener in einem Nachholspiel beim souveränen Tabellenführer Bonner THV antreten. Damit sind sie krasser Außenseiter, alles andere als eine Niederlage wäre eine Überraschung. Aber warum nicht? Denn dass die OTHCler eigentlich besser sind, als ihr Tabellenplatz vermuten lässt, haben sie mit dem 2:2 beim HC Essen und dem 3:2-Sieg gegen Aachen bewiesen.

„Die Jungs spielten zuletzt richtig klasse und sind dabei, in unsere Fußstapfen zu treten. Wir haben unser System komplett umgestellt, und das macht sich jetzt auch auf dem Platz bemerkbar. Es ist das erste Spiel auf dem neuen Bonner Kunstrasen und dann auch noch unter Flutlicht. Da sollte auf jeden Fall was für uns drin sein“, so der ehemaliger Spielmacher und jetzige Hockey-Abteilungsleiter „Sepp“ Meister. Das Hinspiel endete 0:6.

Hockey-Abteilungsleiter Meister: „Jedes Spiel ein Endspiel“

Am Sonntag (14.30 Uhr) erwartet der OTHC den Tabellenzweiten Uhlenhorst Mühlheim II zum vorletzten Saisonspiel an der Arenastraße. Die Uhlenhorster wollen noch Meister werden, dürfen sich nach ihrem 0:2 gegen den Crefelder HTC im Fernduell mit Bonn aber keine Niederlage mehr erlauben. Bei den Welsch-Schützlingen zeigte die Leistungskurve zuletzt steil nach oben, und an diese guten Leistungen soll nun angeknüpft werden.

„Für uns ist jetzt jede Partie ein Endspiel, das wir natürlich gewinnen wollen“, so „Sepp“ Meister, der dieser jungen Truppe auch einen Sieg zutraut.