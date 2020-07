Regionalliga-Spielplan: RWO startet bei Aufsteiger

Oberhausen. Der Westdeutsche Fußballverband hat den Spielplan der Regionalliga West veröffentlicht. RWO gastiert zum Start beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck.

Der Westdeutsche Fußballverband hat den Spielplan der Regionalliga West 2020/201 bekannt gegeben. Dabei startet die neue Spielzeit am Freitag, den 4. September um 18 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister SV Rödinghausen und 3.-Liga-Absteiger Preußen Münster. Rot-Weiß Oberhausen gastieren einen Tag später bei Aufsteiger FC Wegberg-Beeck. Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und RWO steigt am 11. Spieltag (24. Oktober) zunächst in Essen. Dabei absolviert RWO in der Hinrunde lediglich acht Heimspiele, dafür zwölf Auswärtspartien.

Der 1. Spieltag im Überblick:

SV Rödinghausen - Preußen Münster (Fr., 4. September, 18 Uhr)

FC Wegberg-Beeck - RWO

RWE - SC Wiedenbrück

Sportfreunde Lotte - Bonner SC

Alemannia Aachen - Borussia Dortmund II

Wuppertaler SV - RW Ahlen

VfB Homberg - SV Lippstadt

SV Straelen - Fortuna Düsseldorf II

SV Bergisch Gladbach - Fortuna Köln

FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II (alle Sa., 5. September, 14 Uhr)

1. FC Köln II spielfrei

Der Spielplan von Rot-Weiß Oberhausen

1. Spieltag: (5. September): FC Wegberg-Beeck (A)

2. Spieltag: (12. September): FC Schalke 04 II (H)

3. Spieltag: (16. September): SV Rödinghausen (A)

4. Spieltag: (19. September): SV Bergisch Gladbach (H)

5. Spieltag: (23. September): SV Straelen (A)

6. Spieltag: (26. September): VfB Homberg (H)

7. Spieltag: (3. Oktober): Wuppertaler SV (A)

8. Spieltag: (10. Oktober): Alemannia Aachen (A)

9. Spieltag: (17. Oktober): 1. FC Köln II (A)

10. Spieltag: (21. Oktober): Sportfreunde Lotte (H)

11. Spieltag: (24. Oktober): RWE (A)

12. Spieltag: (31. Oktober): SC Wiedenbrück (H)

13. Spieltag: (4. November): Bonner SC (A)

14. Spieltag: (7. November): spielfrei

15. Spieltag: (14. November): Borussia Dortmund II (A)

16. Spieltag: (21. November): RW Ahlen (H)

17. Spieltag: (25. November): SV Lippstadt (A)

18. Spieltag: (28. November): Fortuna Düsseldorf II (H)

19. Spieltag: (5. Dezember): Fortuna Köln (A)

20. Spieltag: (12. Dezember): Preußen Münster (H)

21. Spieltag: (19. Dezember): Borussia Mönchengladbach II (A)