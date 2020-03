Raphael Kempkens fährt zum NRW-Finale nach Wuppertal

Oberhausen. Der Oberhausener Schwimm-Nachwuchs des PSV schlug sich prima bei den Bezirks-Kämpfen in Essen-Rüttenscheid.

Im Leistungszentrum Rüttenscheid standen die Bezirksmeisterschaften Lange Strecke und der Schwimm-Mehrkampf des Bezirks Ruhrgebiet an. 13 PSV-Schwimmer stellten sich sieben anderen Vereinen auf 400 Meter Lagen, 800 Meter Freistil und 1500 Meter Freistil. Dabei: Moritz Birk, Lea Böhm, Lina Camlica, Jamelia Drumm, Angelina Dumrauf, Clara und Nils Engelmann Nunez, Jolina Freitag, Jana Jäckel, Constanze Lamert, Lena Mackowski, Paula Schinko, Shayenne Joelle Tetzner.

Besonders erfolgreich waren die Polizisten über 400 L. Im Jahrgang 2005 glänzten Angelina Dumrauf (2. 5:48,32) und Shayenne Tetzner (3. 6:09,10). Moritz Birk (‘08) holte den Titel in 5:55,20. Auch ‘07 landete der PSV oben. Nils Engelmann Nunez holte über 400 L und 1500 F Rang drei. Was Trainer Nils Dick freute: Die Bestzeiten sind auf Motivation und Spaß zurück zu führen. „Das kann so weitergehen“, sagte er.

Oberhausener Trainer waren vollauf zufrieden

Sonntag trafen sich 94 Schwimmer aus neun Vereinen zum Bezirks-Mehrkampf. Mit dabei waren 14 PSV-Aktive. Der Wettkampf betrifft nur D- und teilweise C-Jugend. Dabei: Emma Alferding, Moritz Birk, Rieke Beckmann, Melia und Lina Camlica, Jolina Freitag, Eric und Raphael Kempkens, Lena Mackowski, Finja Neumann, Madelaine Sosgornik, Melinda, Maike Schlösser, Vanessa Resch.

Im Wettkampf entscheiden die Aktiven sich für Schmetterling, Rücken, Brust oder Kraul. Dann treten sie über 50 m Beine, 100 m und 200 m an. Zudem müssen alle 400 F und 200 L schwimmen. Mittels eines Punktesystems werden die Platzierungen ermittelt. Besonders erfolgreich war das für sieben Schwimmer, die in unter die ersten Drei kamen. Im Jahrgang 2010 stellte der PSV mit Emma Alferding eine starke Rückenschwimmerin, die Rang drei holte. Auch für Finja Neumann (Jg. 2009) war Rücken eine gute Wahl, ebenfalls Dritte.

Gut über die Wahlstrecken gekommen

Über die Schmetterlingstrecken zeigte Madelaine Sosgornik (‘08) ihr Können und holte Rang zwei. Besonders über 50 S Beine überzeugte sie und ließ alle weit zurück.

Auch Lena Mackowski (Jg. 2008) zeigte auf der Beinstrecke Talent und siegte im Freistil. Bis zu ihrem vierten Start hielt sie diese Position, wurde aber über 200 L überholt und kam gesamt auf zwei.

Für Eric Kempkens (‘08) ging es im Freistil an den Start, er holte Bronze. Für Birk (Jg. 2008) war die Veranstaltung fast ein Heimspiel, im Vorjahr qualifizierte er sich neben dem Bezirks- auch für den NRW- und Deutschlandentscheid und erzielte bei letzterem Rang 14. Auch in diesem Jahr entschied er sich für Schmetterling und siegte.

Raphael Kempkens auch mit Rang zwei zufrieden

Im Jahrgang 2010 Freistil startete Raphael Kempkens. Nach den ersten vier Strecken stand es sehr gut, doch er wurde beim letzten Start disqualifiziert und verlor den ersten Platz. Mit dem starken zweiten ist das Trainerteam um Robin Dehm und Thomas Spliethoff zufrieden: „Wir haben sieben der 24 Pokale mit nach Oberhausen genommen. Das zeigt, dass das harte Training erfolgreich war.“

Für Kempkens geht es am Wochenende nach Wuppertal zum NRW-Finale Mehrkampf.