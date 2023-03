Ralf Najdowski: „Das Team hat einen enormen Sprung gemacht“

Oberhausen. Der erste Kampftag der zweiten Judo-Bundesliga endet für das Judo-Team Holten mit einem 9:5-Sieg gegen den Erstliga-Absteiger aus Hannover.

Der erste Kampftag der zweiten Judo-Bundesliga endete für das Judo-Team Holten vor heimischem Publikum in der Günther-Stolz-Halle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium mit einem 9:5-Sieg gegen Erstliga-Absteiger Judo-Team Hannover. Bereits zur Pause lagen die Gastgeber mit 6:1 in Führung. Im Rückkampf kamen die Bundesliga-Routiniers aus Niedersachsen noch einmal bis zum 9:5-Endstand heran. Dennoch sammelten die Holtener gleich zu Saisonbeginn wichtige Punkte und führen aktuell die Tabelle an.

Neuzugang Alexander Heidrich (-90kg) vom PSV Duisburg machte es gleich bei seiner Premiere auf Holtener Boden spannend: Zeitgleich mit dem regulären Kampfende brachte ihn sein Hannoveraner Gegner zu Fall, nach Schiedsrichterkorrektur wurde der Wurf aber nicht mehr gewertet und so ging es in den Golden Score. Heidrich behielt die Nerven und schließlich die Oberhand: Mit einem Ushi-mata holte er den ersten Punkt für Holten. „Alex ist eine echte Bereicherung für uns in dieser Gewichtsklasse und gibt uns mehr Möglichkeiten des Wechselns“, sagt Holtens Coach Ralf Najdowkski.

Finn Bittscheidt beweist einmal mehr seine imposante Bodenstärke

Auch Max Welten (+ 100kg) lieferte sich mit Domenik Schönefeldt, immerhin in der Gewichtsklasse -100 kg U23-Vize-Europameister, einen spannenden Fight. 15 Sekunden vor Schluss entschied Welten diesen mit Ippon für sich. „Das war Max‘ bester Kampf“, begeisterte sich Najdowski anschließend. Janson Wong (-60kg) blieb kampflos Sieger. Bis 66 kg trat Finn Bittscheidt an und bewies wieder einmal seine imposante Bodenstärke. „Finn arbeitet, arbeitet und arbeitet. Am Boden ist er nicht kleinzukriegen.“

Auch Denny Koppers (-73kg) sicherte dem Judo-Team Holten souverän nach kaum mehr als 30 Sekunden Kampfzeit einen weiteren Punkt, ebenso wie Christian Beckmann (-100kg). Auch wenn Stephan Sommer (-81kg) schließlich seinen Punkt abgeben musste, „war das die beste erste Halbzeit, die ich von dieser Mannschaft in der Bundesliga gesehen habe“, gab es ein großes Lob vom Trainer.

Ralf Najdowski: „Wir dürfen nicht arrogant werden“

Die erste Rückrundenpartie (-90kg) ging bereits nach drei Sekunden an Hannover. Auch in den Gewichtsklassen + 100 kg, erneut -81 kg und -100 kg konnte das Judo-Team Hannover nun gewinnen, wenn auch nicht mehr so deutlich. Dafür holten Thilo Titze (-60 kg) kampflos, Denny Koppers (-73 kg) genauso ungefährdet und überlegen wie im Hinkampf sowie der nun heraufgestufte Janson Wong (-66kg) trotz acht Kilo Unterschied zu seinem Kontrahenten geradezu aufreizend lässig noch einmal drei wichtige Punkte für das Judo-Team Holten.

„Das Team hat einen enormen Sprung nach oben gemacht und wir haben uns an wichtigen Stellen mit unseren Neuzugängen verstärkt. Wir dürfen nicht arrogant werden, aber ich bin überzeugt, dass wir auch noch am Saisonende gut dastehen werden“, resümierte Najdowski.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen