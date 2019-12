Punkteteilung für U19 von RWO zum Jahresausklang

U19 Bundesliga

RW Oberhausen –

Arminia Bielefeld 2:2 (2:1)

Mit einer unterm Strich gerechten Punkteteilung beenden die A-Junioren von RWO das Fußballjahr auf einem respektablen achten Tabellenplatz.

Dabei verspielte die Mannschaft von Dimitrios Pappas zum Rückrundenauftakt gegen Arminia Bielefeld zweimal eine Führung, was auch den Linienchef ein wenig ärgerte „Der Punkt ist in Ordnung. Leider haben wir uns durch unnötige Fehler um den Sieg gebracht.“

Den Lohn für eine engagierte Anfangsphase gab’s für die Rot-Weißen nach elf Minuten: Ayoub Erraji mit der perfekten Flanke über die rechte Seite auf den in der Mitte freistehenden Marius Heck, der den Ball über die Linie schob. Während Joey Gabriel per Kopf das 2:0 liegen ließ (20.), begannen auch die Gäste am offensiven Spielbetrieb teilzunehmen. Nachdem zunächst RWO-Keeper Jona Scholz per sehenswerter Fußabwehr den Ausgleich verhinderte (26.), war er beim Schuss von Jomaine Consbruch chancenlos (29.).

Pablo Overfeld mit Kopfverletzung raus

Der nächste Schock für die Kleeblätter folgte in der 35. Minute, als Pablo Overfeld mit einer Kopfverletzung vom Platz getragen werden musste. Der aufmunternde Applaus der Zuschauer für den 18-jährigen Abwehrmann war nicht ganz verhallt, als RWO erneut in Front ging:

Den Eckball von Furkan Cakmak setzte Kapitän Aleksa Markovic per Kopf unhaltbar in die Maschen (38.).

Die erneute Antwort der Gäste ließ nach dem Seitenwechsel nicht lange auf sich warten. Aus dem Getümmel heraus fiel der Ball Bjarne Pudel vor die Füße, der im Eins-gegen-Eins mit Scholz die Nerven behielt und einnetzte (53.). Was folgte war ein munterer Schlagabtausch, wobei um ein Haar erneut Luka Geishauser in der Nachspielzeit seine Joker-Qualitäten unter Beweis gestellt hätte. Doch anders als letzte Woche beim späten Sieg gegen Mönchengladbach flog sein Kopfball dieses Mal knapp übers Tor (93.).

Weigelt: „Bei Bielefeld muss man immer hellwach sein“

Co-Trainer Benjamin Weigelt: „Bielefeld hat eine starke Mannschaft, wo man immer hellwach sein muss. Dementsprechend sollten wir mit dem Remis gut leben können.“ Für RWO beginnt die Bundesliga wieder am 2. Februar mit dem Gastspiel bei Viktoria Köln.

RWO: Scholz; Overfeld (36. Nachit), Tawiah, Gabriel, Erraji, Markovic, Kücük (60. Geishauser), Bachmann, Surmanski (59. Fleer), Heck (78. Inan), Cakmak.