PSV-Teams haben ein volles Programm souverän gemeistert

Oberhausen. Die PSV-Schwimmer wurden richtig gefordert bei den Bezirksmeisterschaften über die Langen Strecken sowie bei der DMS.

Für die Wettkampfsportler:innen der Schwimmabteilung des Polizei-SV ging gleich doppelt ins kühle Nass. So absolvierten 16 Aktive die Bezirksmeisterschaften über die „Langen Strecken“. Hierbei handelt es sich um die von vielen Schwimmern gefürchteten Disziplinen 400 m Lagen sowie 800 m und 1500 m Freistil.

Trotz der hohen Konkurrenz qualifizierten sich die PSV-Aktiven nicht nur zu 26 Einzelstarts, für einige ging es auf die Podestplätze. So holten sich drei Aktive eine der begehrten Medaillen. Über die 400 m Lagen erschwammen sich je den dritten Platz in ihrem Jahrgang Felix Birk (Jg. 2012) und Felix Dumrauf (2011). Zudem erreichte Lena Mackowski (2008) in der offenen Wertung Silber über die 1500 m Freistil in 22:27,22 Minuten.

Die DMS-Truppe des PSV. Foto: Verein

Generell haben viele Aktiven ihre vor kurzem erst erschwommene Bestzeit deutlich unterschritten. Das anwesende Trainerteam um Thomas Spliethoff resümiert: „Die Lange Strecke ist nicht jedermanns Freund, aber unsere Aktiven haben gezeigt, dass es trotzdem Spaß machen kann. Auch wenn der Schwerpunkt beim Training auf anderen Wettkämpfen lag, konnten unsere Aktiven die langen Strecken routiniert abspielen. Das zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben.“

Große Konkurrenz bei der DMS

Für viele Aktive ging es am Sonntag direkt weiter, denn dort stand der Bezirksentscheid des 2022er „Deutschen Mannschaftswettbewerb im Schwimmen“ auf dem Programm. Diese fanden im Heimatbad statt und wurden durch die SG Oberhausen ausgerichtet. Trotz der coronabedingten Verlegung des Wettkampfes in den Februar 2023 war die Konkurrenz groß.

Neben den PSV-Stammschwimmern wurden einige „Relikte“ aus dem Keller geholt. Es zeigte sich, dass diese nicht eingestaubt, sondern noch voller Tatendrang waren. So konnte die Schwimmabteilung des Polizei-SV Oberhausen jeweils eine männliche und eine weibliche Mannschaft aufstellen.

Bei der DMS muss das Olympische Wettkampfprogramm komplett absolviert werden. Dieses umfasst neben den 50er, 100er, 200er Strecken die 400 m Lagen sowie 400 m, 800 m und 1500 m Freistil. Hierbei müssen alle Strecken bis auf 800 und 1500 m Freistil zweimal geschwommen werden. Dabei muss beachtet werden, dass jeder Sportler nur fünf Strecken übernehmen darf, sodass die Mannschaften gut aufgestellt sein mussten.

Insgesamt 21 Aktive zeigten ihre Bestleistungen um eine möglichst hohe Punktzahl zu erschwimmen. Diese ergeben sich aus der vom Weltverband (World Aquatics) veröffentlichten Punktetabelle.

Folgende Sportler schwammen fürs Team: Abishanth Markandu, Angelina Dumrauf, Daniel Köppen, Emma Alferding, Fabian Schäfer, Felix Dumrauf, Jana Jäckel, Jolina Freitag, Lian Freitag, Lea Böhm, Lena Mackowski, Lennart Faber, Madelaine Sosgornik, Maxim Kroschka, Melinda Schlösser, Nikita Kaslauskis, Robin Wortelkamp, Shayenne Joelle Tetzner, Tom Birk, Tristan Spitz Leal sowie Vanessa Resch.

Die Trainer waren am Ende voll zufrieden

Trainer Stefan Wichert zeigte sich zufrieden: „Trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle zeigte sich, dass der Teamzusammenhalt stimmt. Zwar konnten wir nicht die Punkteanzahl erreichen, die wir vor Corona hatten, aber das soll nicht dazu führen, dass wir aufgeben. Schon im Dezember startet der nächste Durchgang, dort werden wir wieder angreifen.“

Ein anstrengendes Wochenende war gemeistert. Die Vorbereitungen für den nächsten Wettkampf sind in vollem Gange, denn bereits in zwei Wochen geht es wieder auf den Startblock.

