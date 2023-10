Tischtennis-Bezirkstitel PSV-Oldies räumen in vielen Altersklassen wieder richtig ab

Oberhausen. Viele Titel und Medaillen gab es für die Senioren des PSV bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Essen.

In Essen fanden jetzt die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren statt. Die Senioren des PSV Oberhausen, auch im Land und im Bund immer vorn in den Medaillenrängen dabei, konnten dabei wieder einmal reichlich Titel und gute Platzierungen einsammeln.

In der AK 40 siegte Dirk Wächtler vor seinem Mannschaftskollegen Björn Baumann. Auch im Doppel waren die PSV-Akteure erfolgreich. Hier gewann Dirk Wächtler mit seinem Vereinskollegen Sascha Faulhaber. Den zweiten Platz belegte hier Björn Baumann mit seinem Partner Michael Frick (MTG Essen Horst).

Die PSV-Tischtennis-Senioren AK 50 mit (v.l.) Dirk Wächtler, Sascha Faulhaber, Björn Baumann und Michael Frick (DJK Fanz Sales Haus). Foto: Verein

n der AK 45 erreichte Thomas Markowski einen guten dritten Platz. Im Halbfinale verlor er gegen den späteren Sieger Webering (Union Mülheim). Im Doppel erreichte er einen zweiten Rang mit seinem Partner Stephan Heub (DJK Franz Sales Haus).

Andreas Markowski gewann die AK 50 im Endspiel gegen Sascha Groll (Post SV OB). Im Doppel holte er noch einen zweiten Rang mit seinem Partner Jörg Ahlhoff (SV Spellen).

Die AK 70 war fest in PSV-Hand. Die ersten drei Plätze gingen alle an die PSV-Senioren. Bezirksmeister wurde Hans-Werner Esser im Endspiel gegen Waldemar Zick. Den dritten belegte Peter Müller. Auch das Doppel ging an Esser/Zick, die im Endspiel gegen Müller/Ossowski (Franz Sales Haus) gewannen.

