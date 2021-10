PSV Oberhausen erfolgreich beim Bochumer Herbstmeeting

25 Schwimmerinnen und Schwimmer des PSV von der F- bis zur C-Jugend traten in Bochum an.

Oberhausen. Beim Bochumer Herbstmeeting sammelten die PSV-Talente reichlich Medaillen. Moritz Birk holt Ticket für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Beim Bochumer Herbstmeeting ging es für eine Auswahl des PSV-Schwimmteams in das kühle Nass des Unibades in Bochum-Querenburg. Insgesamt traten 25 Schwimmerinnen und Schwimmer von der F- bis zur C-Jugend an, die sich über Medaillen, Urkunden und persönliche Bestzeiten freuen durften.

Moritz Birk gelang dabei einen PSV-Altersklassenrekord über die 800 Meter Freistil in der Zeit von 09:49,26 Minuten. Damit sicherte er sich zugleich 13 Rudolphpunkte für seine Landeskaderbewerbung und untermauerte so noch einmal seinen aktuellen Leistungsstand. Zudem belohnte sich sein Bruder Tom Birk über alle Einzelstrecken mit einer Goldmedaille, was seinen momentanen Leistungsstand ebenfalls sehr gut wiedergibt.

Insgesamt sammelten die jungen PSV-Schwimmer auf allen Strecken bei 145 Starts 65 Medaillen, davon 27 Gold, 23 Silber und 15 Bronze. Zudem standen 118 persönliche Bestzeiten auf der Habenseite. Nach diesem erfolgreichen Wettkampftag gingen alle geschafft und glücklich nach Hause und fiebern nun den nächsten Wettkämpfen entgegen.

Medaillenspiegel (Gold/Silber/Bronze): Alani Bräutigam (2/0/0); Amelia Jonas (3/1/0); Aurelia Spitz Leal (3/2/1); Emma Alferding (0/3/0); Felix Birk (1/2/2); Felix Dumrauf (1/3/2); Jolina Freitag (0/0/1); Lana Willerberg (0/1/3); Lena Mackowski (0/1/0); Lian Freitag (0/4/0) ; Lina Böhm (3/2/1); Maja Bäse (0/0/1); Marlene Grubenbecher (0/0/1); Moritz Birk (1/2/1); Nele Oellig (1/0/0); Paula Schinko (1/1/1); Sophie Willerberg (5/1/0); Tom Birk (6/0/0); Tristan Spitz Leal (0/0/1).

DJM Ende Oktober in Berlin

Auch abseits des Herbstmeetings gab es für Moritz Birk Grund zum jubeln, als nun die Listen der Qualifikanten über die einzelnen Schwimmstrecken vom Deutschen Schwimmverband (DSV) veröffentlicht wurden. Der PSV-Schwimmer hat sich durch einen 10. und 12. Platz in den Qualifikationslisten der besten 25 Schwimmer seines Jahrgangs über die 100 und 200 Meter Bruststrecken für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) qualifiziert. Darüber hinaus sicherte er sich über drei weitere Strecken (50 Meter Brust, 100 Meter Freistil und über die 200 Meter Lagen) einen Platz auf der Nachrückliste.

Die DJM finden vom 26. bis zum 30. Oktober 2021 in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in Berlin statt. Der Jahrgang 2008 ist in diesem Jahr der jüngste Jahrgang. Die teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmer ermitteln in Vorläufen über die jeweiligen Strecken die acht Zeitschnellsten für das Finale. PSV Abteilungsleiter Hubert Stüber freut sich mit Moritz Birk über seine erfolgreiche Qualifikation. „Dies ist der Lohn für seine konsequente Trainingsarbeit und seine unermüdliche Motivation, trotz der erschwerten Trainingsbedingungen durch Corona, im Training zu bleiben und sogar noch seine Leistung zu steigern“, sagt Stüber. „Dies wurde durch seine Trainer Stefan Wichert und Maurice Turnbach gesteuert und unterstützt. Sie ermöglichten ihm auch in Kooperation mit der SG Essen, dass er die letzten zwei Monate zweimal wöchentlich am Landes- und Bundesstützpunkt in Essen mittrainieren konnte.“

