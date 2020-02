Oberhausen. Die Talente aus der Schwimmabteilung des PSV haben bei zwei Wettkämpfen Leistung geliefert.

PSV-Nachwuchs ist richtig gut ins Jahr gestartet

Die F-, E- und D-Jugend des PSV nahm jetzt erfolgreich an gleich zwei Neujahrs-Schwimmfesten an.

Die F-Jugend schwamm beim 6. Schwimmfest der Sportunion Annen in Witten. Mit dabei waren Tom Birk, Emilia Leimbruch, Hannah Obkircher, Aurelia Spitz Leal, Elsa Stephan, Lucas Alexander Tewes und Sophie Willerberg. Für einiger war es der erste Wettkampf. u

Besonders erfolgreich wurde der erste Abschnitt für Willerberg und Birk. Beide zeigten sich trotz kurzer Pausen zwischen den Strecken von ihrer besten Seite und platzierten sich bei jedem Start auf dem Podest. Zusätzlich galt es für die jungen Polizisten, in zwei Staffeln ihr Können zu beweisen. In der 4x 25m Freistilstaffel verpasste das eingespielte Schwimmergespann um die oben Erwähnten um einen Wimpernschlag den Sieg und freute sich über Silber.

Stolz auf Elsa Stephan

In der 6x 25m Freistilstaffel, ging es neben dem schwimmerischen Talent auch um die Schnelligkeit, ein Pinnchen mit Wasser zu trinken, hier siegten die Polizei-Aktiven. Das begleitende Trainerteam, Lisa Marie Müller und Justin Laurien, waren hoch zufrieden und besonders stolz auf die jüngste Schwimmerin Elsa Stephan, die mit fünf Jahren den gesamten Wettkampf bewältigte und in jedem Start aufs Podest schwamm. Am Ende erhielten die Schwimmer als Belohnung noch ein leckeres Stütchen.

Die E- und D-Jugend trat in Bottrop über die kurzen und mittleren Strecken an. Die E-Jugend durfte erstmals über die 100 m in Freistil und Rücken ran. Siegreich in unterschiedlichen Strecken wurden Amelie Jonas (5 Gold), Felix Birk (4 Gold, 1 Bronze), Felix Durmrauf (2 Gold, 2 Silber, 2 Bronze), Finja Neumann (4 Gold), Helena Bielitzki (5 Gold), Lina Böhm (5 Silber) und Lian Freitag (1 Gold, 4 Silber).

Über die 100m Lagen erschwamm Bielitzki in 1:36,15 Gold und unterbot den PSV-Altersklassenrekord um eine halbe Sekunde.

Punkte für die Landes-Quali gesammelt

Damit belegt sie auch den ersten Platz der NRW-Altersklassenbestenliste. Einige Schwimmer sammelten wertvolle Rudolph-Punkte für die Qualifikation des Landesvielseitigkeitstestes.

Zum Abschluss stand die Mehrkampfwertung aus, hier sicherte sich der PSV den Sieg in den Jahrgängen 2012 und ‘11, sowohl für die männlichen, Felix Birk (‘12) und Felix Dumrauf (‘11), als auch für die weiblichen Aktiven, Amelie Jonas (‘12) und Helena Bielitzki.

Die Trainer Robin Dehm, Alwine Franzolet, Maurice Turnbach und Thomas Spliethoff waren zufrieden mit den Leistungen. Dehm: „Unterm Strich ganz gut. Hier und da muss nachgesteuert werden, was auch mit der Schwimmbadreinigung und der einhergehenden Schließung und dem Ausfall der Trainingszeiten zu tun hatte.“