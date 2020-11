Profis dürfen spielen: RWO fährt den Betrieb wieder hoch

Oberhausen Mike Terranova hatte Samstag nach dem Spiel gegen Wiedenbrück noch das Orakel gegeben: „Wartet mal ab, wir sind noch nicht in der Pause.“ Genau so kam es. Die NRW-Staatskanzlei gab der Regionalliga West grünes Licht, auch im November spielen zu dürfen. In einer Telefonkonferenz aller Vereine unter der Leitung des Vorsitzenden des Westdeutschen Fußball-Verbandes, Manfred Schnieders, stimmten alle Klubs für die Fortsetzung. Es gab keine Stimme, die sich für eine Pause aussprach.

Bedingungen: Zuschauer sind nicht zugelassen, es werden keine Covid19-Tests gemacht. Gegen 12 Uhr hatte die Staatskanzlei entschieden, die Regionalliga-Spieler als Profis zu betrachten. Um 14 Uhr bat Schnieders die Vereine um ihr Testat.

RWO-Präsident Hajo Sommers: „Das ist die erste Corona-Wette in sieben Monaten, die ich verloren hätte.“ Samstag noch hatte er vor der Partie gegen Wiedenbrück mit seinen Vorstandskollegen Thorsten Binder und Jürgen Kempe die Situation erörtert: „Wenn wir weiter spielen sollen, müssen wir wie in der Ersten Liga testen lassen, dreimal die Woche. Das können wir uns finanziell nicht leisten.“

Zwar sollte Binder bei der Telefonkonferenz für das Fortführen des Spielbetriebs als Profi-Verein votieren. Gleichwohl aber gingen die Rot-Weißen davon aus, dass sich die Amateur-Clubs in der Liga durchsetzen würden und die Spielpause ab sofort da wäre. Die Vorbereitungen, die Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken, waren schon abgeschlossen.

Wieder im Alltag angekommen

Das ist nun bis auf Weiteres vertagt, der Alltag hat die Rot-Weißen wieder. Terranova bat für Montagabend, 18 Uhr, sogleich noch zum Training, Dienstag geht es weiter, um für das Spiel beim Bonner SC am Mittwochabend vorbereitet zu sein. Viel Arbeit kam nun plötzlich auch auf den Sportlichen Leiter Patrick Bauder zu, der im Prinzip dabei war, den Betrieb runterzufahren. Der Vorstand ging sofort daran, die Anträge für das NRW-Förderprogramm für die Vierte Liga, das Staatssekretärin Andrea Milz am Freitag verkündet hatte, durchzurechnen.

„Wir haben eine Initiative gestartet, um eine Lösung für die Regionalliga West zu erreichen. Wir sind froh und dankbar, dass der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann“, sagt WDFV-Chef Schnieders.

Lebensunterhalt überwiegend durch Fußball bestreiten

Grundlage der Bewertung ist, dass in der Regionalliga West Menschen beschäftigt sind, die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Fußball bestreiten. Die neue Corona-Verfügung, die am 2. November 2020 in Kraft getreten ist, beinhaltet, dass Mannschaftssport im Amateurbereich bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt ist. Konkret wird der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen unter Ausnahme des Individualsports im Freien geschlossen. Die entsprechende Coronaschutzverordnung gilt vorerst bis zum 30. November 2020. Spiele der Profis dürfen in dieser Zeit nur ohne Zuschauer ausgetragen werden.

Sommers wie RWO begrüßen die Entscheidung, sehen aber auch Probleme auf alle Klubs zukommen. „Es kostet Geld und bringt uns nicht weiter. Man wird sehen, wer an welchem Spieltag wirklich spielt“, sieht Sommers die Krux in der großen Liga mit durcheinander gewirbeltem Spielplan. Dies angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens. Sommers wundert sich auch, dass der WDFV nun von seinem Grundsatz abweicht, keine Geisterspiele austragen zu wollen. „Ich muss mal meinen RWE-Kollegen antickern, denn der wollte auch niemals Geisterspiele.“

Fördergelder jetzt beantragen

Das mit 15 Millionen Euro ausgestattete Förderprogramm für die Vierte Liga sieht vor, entgangene Zuschauereinnahmen seit März bis Dezember bei Heimspielen zu fast 60 Prozent auszugleichen. Zugrundegelegt wird die Anzahl der ausgefallenen Spiele und der Zuschauerschnitt. Bei RWO liegt der bei 3200, bei RWE etwa bei 10.000.

Die Rot-Weißen hoffen auf eine Summe zwischen 50.000 und 200.000 Euro, das wird in den nächsten Tagen genau ausgerechnet. Regionalliga-Staffelleiter Wolfgang Jades: „Die Anträge sollten bis Ende November eingereicht werden, bis 31. Dezember sind die Gelder da.“

RWO wollte diesen Zuschuss ab Februar einsetzen. Jetzt muss der Verein für November und Dezember Mittel loseisen, die erst für das kommenden Jahr angesetzt waren.