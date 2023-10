Profi-Debüt für Heekeren bei Schalke: RWO jubelt!

Oberhausen/Gelsenkirchen. Der ehemalige RWO-Torwart Justin Heekeren gibt gegen Hertha BSC für Schalke sein Profi-Debüt. RWO freut sich über unerwarteten Geldsegen.

Justin Heekeren, von RWO zu Schalke gewechselter Torwart, feiert jetzt im Zweitliga-Spiel gegen Hertha BSC sein Debüt bei den Profis. Davon träumte er schon als kleiner Junge, wie er einst bekannte und sorgt damit jetzt auch bei Rot-Weiß für eitel Freude. Denn die Oberhausener kassierten nicht nur eine ordentliche Ablösesumme bei seinem Wechsel nach Gelsenkirchen, sondern machten auch Bonuszahlungen aus, die jetzt erstmals greifen. RWO-Vorstandsmitglied Hajo Sommers: „Das finanziert uns den halben November.“

Keine Ausbildungsvergütung: Chris Führich war zu kurz bei den Rot-Weißen

Kein Ausbildungshonorar, geschweige denn Prämien gab es hingegen für Chris Führich, der nach dem Weggang aus der RWO-U19 eine bemerkenswerte Profi-Karriere hinlegte und mit dem VfB Stuttgart derzeit in der Bundesligaspitze ist und Freitag in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurde. Sommers: „Der war einfach zu kurz bei uns.“ Führich lief für RWO in 26 Partien in der U19-Bundesliga auf und wechselte dann zum 1. FC Köln.

