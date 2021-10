Primus SCB 1912 gibt sich gegen Schlusslicht keine Blöße

Oberhausen. A-Liga-Spitzenreiter aus Buschhausen besiegt Dostlukspor Bottrop deutlich mit 6:0. Glück-Auf Sterkrade kann auch auswärts gewinnen.

SF Königshardt II – VfR 08 8:2 (3:2): Lukas Ambrosat brachte die Nullachter in der Fußball-Kreisliga A in Führung, Spielertrainer Paul Schendzielorz egalisierte und musste verletzt runter. „Und dann ging gar nichts mehr“, fasste er zusammen. „Die zweite Halbzeit war eine Vollkatastrophe.“ David Mertesacker (3), Jendrik Lübbert, Lukas Hartmann, Sebastian Hartung, Moritz Stein sowie ein Eigentor von Dennis Camin machten den Kantersieg perfekt. „Es läuft momentan - auch im Training. Alle ziehen mit und haben Spaß“, ist Timo Schmidt momentan ein glücklicher Trainer.

Fortuna Bottrop II - GA Sterkrade 0:4 (0:3): „Ein souveräner Sieg“, freute sich Pierre Szterlicht nach Toren von Julian Mali, Baris Con, Okan Demircan und Elias Tapinos. „Der Sieg hätte höher ausfallen können, aber wichtig war, wieder gewonnen zu haben.“

SG Osterfeld - SuS 21 2:6 (1:4): Nico Gabriele (2), Yusuf Duran, Kevin Wieczorek und Kevin Skoda

schossen ein halbes Dutzend heraus. „Allerdings haben wir schlecht begonnen“, so Michael Buhlmann. Alkan Candan hatte die SGO in Front gebracht, „aber dann sind wir besser ins Spiel gekommen“, so der SuS-Coach. „Wir haben nach einer halben Stunde die Ordnung verloren“, haderte Serkan Dogan, der nur noch den Anschlusstreffer von Harun Al sowie die Ampelkarte gegen Yasin Meziroglu sehen konnte.

FC Sterkrade 72 - BW Fuhlenbrock 5:2 (2:1): „Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen“, freute sich Michael Neumann über einen verdienten Dreier. „Wir haben uns allerdings lange schwer getan. Fuhlenbrock hat eine gute Mannschaft, die uns ordentlich gefordert hat.“ Ian Kohlgruber (2), Leon Bruckwilder, Daniel Markin und Ugo Akubuike zeichneten verantwortlich.

SV Sarajevo - Post SV 4:0 (1:0): „Auch wenn wir heute nicht mit unserem Platz zurecht gekommen sind, haben wir verdient gewonnen“, freute sich Björn Bohn über den ungefährdeten Sieg. Sanid Fazlic (2), Esef Hodzic und Belmin Betevija netzten für die Hausherren, bei den Gästen sah Yousef Waiso die Rote Karte.

SC Buschhausen 1912 - Dostlukspor Bottrop 6:0 (1:0): Während sich der Spitzenreiter im ersten

Abschnitt noch schwer tat, lief es nach der Pause ganz flüssig, zumal sich die Gäste mit einem Platzverweis selbst dezimierten. Am Ende hatten die 12er gegen das Schlusslicht leichtes Spiel und siegten locker durch vier Treffer von Timo Hendel, einen Einschlag von Carsten Scholz und ein Tor von Nils Bothe.

RWO-Team 12 - Arminia Lirich 1:2 (0:0): „Diesen Sieg haben wir in unserer zuletzt unglücklichen Situation erzwungen“, wusste Jens Szopinski, der ein Extra-Lob für Ben Pribbernow übrig hatte. „Der Junge kommt aus der A-Jugend, hat letzte Woche schon genetzt und jetzt wieder“, freute er sich. Patrick Szovan hatte ebenfalls getroffen, bei RWO versenkte Chris Harder einen Elfer zum Anschluss. „Schade, da war mehr drin“, ärgerte sich Sebastian Saß. „Die Gegentore waren leider Einladungen.“