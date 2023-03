Poolbillard-Bundesligist BC Oberhausen setzt Ausrufezeichen

Oberhausen. Mit zwei deutlichen Auswärtssiegen hat der BCO in der Poolbillard-Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen Richtung Titelverteidigung gesetzt.

Mit zwei deutlichen Auswärtssiegen hat der BC Oberhausen in der Poolbillard-Bundesliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Durch den 5:1-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten BV Brotdorf, sowie einem 6:0-Sieg gegen den bisherigen Dritten PBC Joker Altstadt grüßt der BCO nicht nur weiterhin von der Tabellenspitze, sondern machte gleichzeitig auch einen wichtigen Schritt Richtung Titelverteidigung.

„Unser Teamspirit und unbedingter Wille haben den Unterschied ausgemacht. Die Harmonie und Klasse unserer einzelnen Spieler ist wirklich einzigartig und wir freuen uns auf jeden Spieltag miteinander“, zeigte sich Kapitän Andreas Roschkowsky zufrieden.

Zunächst stand das Duell gegen den BV Brotdorf an. Dabei ging die Hinrunde mit 3:0 komplett zugunsten der Gäste aus. In der Rückrunde musste sich dann im 8-Ball Lars Kuckherm seinem Konkurrenten Tim Goergen knapp mit 7:8 geschlagen geben. Doch es sollte die einzige Niederlage an diesem Tag bleiben. Andreas Roschkowsky im 9-Ball und das Duo Niels Feijen/Marc Bijsterbosch machten den 5:1-Erfolg perfekt.

BC Oberhausen lässt nichts anbrennen

Die Ergebnisse: 14/1: Marco Spitzky– Niels Fiejen 86:125; 10-Ball, Einzel: Sascha RATH – Marc Bijsterbosch 5:; 10-Ball, Doppel: Tim Goergen/Maximilian Lechner – Lars Kuckherm/Geronimo Rosa 4:7; 8-Ball: Tim Goergen – Lars Kuckherm 8:7; 9-Ball, Einzel: Maximilian Lechner – Andreas Roschkowsky 5:9; 9-Ball, Doppel: Marco Spitzky/Sascha Rath – Niels Feijen/Marc Bijsterbosch 5:7.

Einen Tag später folgte das Aufeinandertreffen mit dem PBC Joker Alstadt. Dabei konnte Niels Feijen seine Partie (14/1) mit einer zwischenzeitlichen 100er Serie deutlich gewinnen. Auch Marc Bijsterbosch hielt seinen Gegner in Schacht, der zu Anfang des Matches stets vorn gelegen hatte. Das Doppel ging mal wieder über die volle Distanz und ließ die Gäste zu einer erneuten 3:0-Hinrunden-Führung jubeln.

Und auch in der Rückrunde ließen die Oberhausener nichts anbrennen. Kapitän Roschkowsky spielte in seinem Einzel wie am Vortag stark auf, machte es aber zwischenzeitlich noch mal spannend, ehe er doch den fünften Punkt für den BCO holte. Auch Lars Kuckherm machte es spannend, behielt aber am Ende die Nerven: 6:0.

Roschkowsky: „Wir haben die Titelverteidigung in der eigenen Hand“

Die Ergebnisse: 14/1: Sebastian Staab – Niels Fiejen 25:125, Ivan Galic – Marc Bijsterbosch 5:8; 10-Ball, Doppel: Marco Dorenburg/Sebastian Ludwig – Lars Kuckherm/Geronimo Rosa 6:7; 8-Ball: Marco Dorenburg – Lars Kuckherm 7:8; 9-Ball, Einzel: Sebastian Ludwig – Andreas Roschkowsky 6:9; 9-Ball, Doppel: Sebastian Staab/Ivan Galic – Niels Feijen/Marc Bijsterbosch 6:7.

„Welch eine tolle Leistung. Aber wir dürfen nicht lockerlassen, weil die Qualität der anderen Mannschaften sehr hoch ist und das derzeitige Spielsystem der Bundesliga es permanent zu spannenden Krimis macht. Wir haben die Titelverteidigung in der eigenen Hand und wollen nach Möglichkeit am nächsten Spieltagwochenende den Titel unter Dach und Fach bringen“, betont Roschkowsky.

Konkret geht es für den BCO zunächst am 22. April (12 Uhr) an den heimischen Tischen gegen den 1. PBC Wedding weiter, ehe am Tag darauf (12 Uhr) ebenfalls zu Hause der PBC Schwerte 87 wartet. „Mit Wedding und Schwerte kommen zwei anspruchsvolle Teams zu uns nach Oberhausen. Wir werden alles geben und versuchen den Vorsprung nicht mehr aus der Hand zu geben.”

