Platz acht: Joshua Abuaku beendet eine starke WM

Joshua Abuaku (Deutschland) in Aktion, er lief auf Rang acht im Finale ein, in 48,53 Sekunden.

Budapest/Oberhausen. Es hat nicht gereicht für eine Zeit unter 48 Sekunden, aber die Leichtathletik-WM wird für Joshua Abuaku auf immer ein Höhepunkt sein: Rang 8!

Das Erreichen des WM-Finales war für den Oberhausener Joshua Abuaku schon wie die Olympischen Spiele in Tokio ein Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt belegte der 400-m-Hürdenspezialist im Finale mit 48,53 Sekunden Rang acht und lag dabei zwei Zehntel hinter dem Esten Rasmus Mägi (48:53). Es war sein bislang „langsamster“ Lauf in Budapest und wahrlich nicht rund, aber: In Tokio war für Abuaku noch im Halbfinale Schluss, damals wie gestern in Budapest auf der Innenbahn. Nun war es das Finale.

Zu stark war die Phalanx von jenen sieben Hürdensprintern vor ihm, die in dieser Saison bereits bis an die 47 Sekunden liefen. Weltmeister wurde in einem packenden Finale Karsten Warholm (46,89) vor Kyron Mc Master (47,34) und Rai Benjamin (47,56). Der Deutsche Meister Abuaku war schon vor dem Finale zufrieden. „Was soll ich denn sagen, ich bin unter den besten Acht der Welt.“

Nationaltrainer Volker Beck direkt im Anschluss: „Er hat sich an die Vorgaben gehalten, ich bin zufrieden.“ Abuaku: „Ich kann den Anschluss halten und das ziehe ich jetzt bis ins nächste Jahr durch. Und bei den Olympischen Spielen sieht das dann noch besser aus.“

Dazu war der 27-Jährige, der aus dem Oberhausener TV 73 stammt und bei der LG Eintracht Frankfurt unter Bundestrainer Volker Beck zu Weltklasse geformt wurde, der erste Deutsche seit 36 Jahren, der ein WM-Finale über 400 m Hürden erreichte. Harald Schmid hält den deutschen Rekord noch immer und kam in diesem Finale auf den Bronzerang. Aber Abuaku lief seitdem die zweitschnellste Zeit in Deutschland mit seiner persönlichen Bestleistung von 48,32 Sekunden.

