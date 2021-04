Boxen Patrick Schäfer siegt durch K. o. in der ersten Runde

Der Kampfabend des Oberhausener Ugro-Profibox-Teams im Audi-Zentrum in Wuppertal war für die Trainer und das Management um Kai-Uwe Großjohann ein voller Erfolg. Beginnend mit dem ersten Kampf im Cruisergewicht konnte Anouar Fastrich aus Oberhausen seinen sehr guten Trainingseindruck auch in seinem Debüt-Kampf gegen den ringerfahrenen Bosnier Ivan Sakic unterstreichen.

Vom Oberhausener Trainer Mohamed Guettari hervorragend eingestellt, spielte Fastrich immer wieder seine Reichweitenvorteile überzeugend aus und setzte harte Kopftreffer, so dass Sakic zur vierten und letzten Runde gar nicht mehr aus seiner Ecke kam. Damit verzeichnete Fastrich einen technischen K. o. in Runde drei und empfahl sich für weitere Aufgaben im Ugro-Boxteam.

Im Nahkampf überfordert

Das hätten sich die Verantwortlichen auch vom Heidelberger Dirk Pontius im Schwergewicht gegen den Bosnier Fadil Pasalic gewünscht. Pontius, der sich für einen Vertrag im Team empfehlen wollte, konnte jedoch nie seine enormen Reichweitenvorteile ausspielen. Weit vom Gegner wegstehend, kamen seine Jabs zumeist nicht an. Im Nahkampf wirkte Pontius zeitweise überfordert und musste folgerichtig nach vier Runden Pasalic den Punktsieg überlassen.

Im Halbschwergewicht trat der Dinslakener Ugur Kadam für das Oberhausener Team gegen den Bosnier Boris Mrkonijc an. Kadam, der verletzungsbedingt seit August 2019 nicht mehr im Ring stand, boxte technisch versiert, ließ keine Schläge zu und dominierte mit Treffern zu Kopf und Körper alle vier Runden haushoch. Nun mit dem bestätigten Wissen, dass seine verletzte Hand durchgehalten hat, wird Kadam wieder an größere Aufgaben herangeführt.

Schäfer beeindruckt mit harten Treffern

Im Schwergewicht stand der Oberhausener Patrick SchäferLaszlo Toth gegenüber. Den Kampf hatte das Management mit dem Ungarn über sechs Runden vereinbart und man erwartete auch eine längere Distanz, damit sich Schäfers neuer Trainer Mohamed Guettari und die Verantwortlichen ein Bild über dessen verbesserten Entwicklungsstand machen konnten.

Schäfer beeindruckte den in seinem 50. Kampf stehenden Ungar mit harten Treffern und sah zum Ende der ersten Runde bereits die Chance zum vorzeitigen Ende, die Schäfer sich auch nicht nehmen ließ: folgerichtig Sieger durch technischen K. o. in der ersten Runde und damit der vierte Knockout in seinem fünften Kampf.

Genauso schnell erledigte der beim Ugro-Boxteam unter Vertrag stehende Schwergewichtler aus Australien, Mark de Mori, seine Aufgabe gegen den Ungar Andras Csomor. Ein kraftvoller Leberhaken beendete Csomors Absicht, gegen den Weltranglisten-Boxer de Mori lange bestehen zu können. Der Kampf lief unter der Rubrik „Stay in business“ und wieder Ringluft schnuppern, so dass das Management nun die aus den USA vorliegenden Angebote sondieren wird.

Auf den Spuren von Rene Weller

Den Hauptkampf des Abends bestritt der Ugro-Boxer Christen Wiening aus Lemgo gegen den ungeschlagenen Bielefelder Umut Tok um die deutsche Meisterschaft im Leichtgewicht über zehn Runden. Wiening übernahm von Anfang an die Kontrolle und bearbeitete Tok mit einer beeindruckenden physischen Präsenz.

Tok konnte sich dieser oft nur durch Halten und Klammern erwehren, hatte aber nach drei Runden Wiening nichts mehr entgegenzusetzen und verließ zur vierten Runde nicht mehr seine Ecke. Damit ist Wiening Deutscher Meister und neben Marie Lindberg der zweite Titelträger im Ugro-Boxteam und tritt damit die Nachfolge unter anderem vom ehemaligen Vize-Europameister der Amateure, Rene Weller, an.