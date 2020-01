Patrick Bauder: „Wir wollen mit drei Punkten starten“

Die Wintervorbereitung von Rot-Weiß Oberhausen neigt sich dem Ende entgegen. Zum Abschluss der Testspielphase gab es für die Mannschaft von Mike Terranova im Stadion Niederrhein eine 0:2-Niederlage gegen den TSV Steinbach, Dritter der Regionalliga-Südwest. „Kein Beinbruch“, sagt der RWO-Trainer mit Blick auf den Rückserienstart in der Regionalliga-West am kommenden Samstag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Dem schließt sich auch der Sportliche Leiter Patrick Bauder an, mit dem die Sportredaktion über die Vorbereitung, das Duell gegen Gladbach und den künftigen Einsatz weiterer U19-Spieler bei den Profis sprach.

Herr Bauder, nach der bisher makellosen Bilanz mit drei Testspielsiegen musste sich RWO im letzten Spiel vor dem Regionalligastart dem TSV Steinbach mit 0:2 geschlagen geben. Ein Rückschlag?

Nein, genauso wie wir die Siege vernünftig eingeordnet haben, wollen wir diese Niederlage jetzt auch nicht dramatisieren. Wir sind auf einen guten Gegner getroffen, der in der Regionalliga-Südwest zu den Top-Mannschaften gehört. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit, wo das Spiel ausgeglichen war, ging der Sieg für Steinbach aufgrund der Leistungssteigerung und besseren Chancenverwertung am Ende in Ordnung. Auf beiden Seiten wurde im Laufe des Spiels viel gewechselt, wobei uns der Spielfluss abhanden gekommen ist.

Wie fällt ihr generelles Fazit zur Vorbereitung aus?

Sehr positiv. Natürlich war die Vorbereitung nicht die längste, aber die Mannschaft hat die Zeit genutzt, um weiter an sich zu arbeiten und den nächsten Schritt zu gehen. Neben Steinbach sind wir mit dem FSV Duisburg, dem VfB Hilden und dem RSV Meinerzhagen auf ambitionierte Gegner getroffen, wo wir insgesamt 16 Tore erzielt haben. Dass noch längst nicht alles perfekt läuft, hat man zwar gegen Steinbach gesehen. Doch wer Fußball selbst gespielt hat weiß genau, der Ligaalltag ist noch einmal etwas ganz anderes. Und für den sind wir gewappnet.

Inwieweit haben Sie auch die Vorbereitungsergebnisse der Ligakonkurrenten verfolgt?

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, nicht auch mal nach links oder rechts zu schauen. Wirklich interessieren oder gar beeinflussen darf uns das aber nicht. Unser Fokus gilt in allererster Linie nur uns selbst. Damit sind wir bisher sehr gut gefahren.

Worauf wird es in der letzten Trainingswoche vor dem Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ankommen?

Ich denke, dass weiß der Trainer besser als ich (lacht). Es beginnt jetzt für uns wieder der Alltag, sprich: es ist eine ganz normale Trainingswoche, in der das Trainerteam den richtigen Matchplan mit den Spielern ausarbeitet. Ich bin überzeugt, die Jungs werden fit sein und alles geben um gegen Gladbach einen erfolgreichen Start hinzulegen. Wir wollen mit drei Punkten starten.

Ein 5:1 wie im Hinspiel wäre also in Ihrem Sinne?

(lacht) Natürlich würden wir ein solches Resultat sofort unterschreiben. Aber jede Partie fängt wieder bei Null an und Gladbach wird gerade wegen des Hinspielergebnisse doppelt motiviert sein.

Mit Furkan Cakmak hat auch ein Spieler der A-Junioren einen großen Teil der Vorbereitung mitgemacht. Ein Ansatz, der sich auch in der Rückserie fortsetzen wird?

Furkan hatte sich mit seinen Leistungen in der ersten Saisonhälfte in der U19-Bundesliga diese Chance verdient und ich denke, er hat sich gut präsentiert. Sowohl im Training, als auch im Spiel gegen Hilden, als er nach der Pause eingewechselt wurde. Grundsätzlich wollen wir diesen Weg natürlich weitergehen und sind deshalb auch im engen Kontakt mit den U19-Trainern Dimitrios Pappas und Benjamin Weigelt. Es sind neben Furkan noch andere gute Jungs dabei, für deren Entwicklung es wichtig ist, auch mal über eine gewisse Zeit bei der Regionalliga-Mannschaft reinzuschnuppern.