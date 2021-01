Patrick Bauder: "Wir hatten von Beginn an einen Plan"

Oberhausen Patrick Bauder, der Sportliche Leiter bei RWO, über ein ganz schweres Jahr für den Verein und wie es hoffentlich besser wird.

Patrick Bauder hat RWO als Sportlicher Leiter in einem der schwersten Jahre der Vereinsgeschichte mitgeführt. Die Sportredaktion sprach mit ihm über das vergangene Jahr und wie es vielleicht in der nächsten Saison aussehen könnte.

Wenn Sie jetzt auf die Situation im März zurück blicken, was fällt Ihnen vor allem ein?

Bauder: Stress, es war der reine Stress. Keiner wusste, wie es weiter gehen würde, alles war ungewiss. Ich wusste nur, dass es eine lange Geschichte wird.

Das Gesicht der Mannschaft hat sich dann radikal geändert.

Bauder: Meint man vielleicht, stimmt aber nicht ganz und ist vor allem nicht nur Corona geschuldet. Vielleicht hat die Pandemie Entwicklungen beschleunigt, das ja. Philipp Gödde hatte schon länger vor, in die Firma seines Vaters einzusteigen. Tim Hermes hat die Entwicklung genutzt, um zu erkennen: Mein Körper ist für Leistungssport nicht mehr gemacht. Cihan Özkara ist ganz normal gewechselt. Jannik Löhden hatte auch private Gründe, in seine Heimatstadt Köln zurück zu kehren. Außerdem: Jeden Tag drei Stunden Autobahn weniger. Die Rückkehr von Felix Herzenbruch nach Essen war frühzeitig bekannt. Nico Klaß wollte höher hinaus, Philipp Eggersglüß ebenso und heimatnäher.

Aber es war ein Bruch.

Bauder: Natürlich, aber wir hatten von Beginn an einen Plan. Von Seiten der Sponsoren gab es positive und negative Signale für uns, aber wir wussten bald, mit wie viel wir planen können. Aufsichtsrat und Vorstand haben viel gearbeitet und die Grundlagen geschaffen.

Dann begann der Neuaufbau.

Bauder: Ja, es war ein Stamm vorhanden. Wir wussten, wer aus der U19 hoch kam und wer bleiben würde und wer aus Verletzungen zurückkommt. Dazu galt es dann auf den abgewanderten Positionen möglichst guten Ersatz zu finden. Dies mit einer Perspektive, die über die Saison hinaus geht.

Ist das gelungen?

Bauder: Meines Erachtens ja, ich hatte nie Zweifel an den Spielern, die ich geholt habe. Der Saisonstart war aber schwer. Im Mai haben wir Dimi Pappas als neuen Trainer der Mannschaft vorgestellt. Aber er hatte es in dieser Corona-Saison von Beginn an schwer. Ein Team findet sich nicht in wenigen Wochen, das dauert Monate. Es kam viel Verletzungspech hinzu, und dann stimmten anfangs zwar die Leistungen, aber nicht die Ergebnisse. Manche Spieler kamen aus sechsmonatigen Pausen, das war wirklich brutal. Aber wirklich schlecht waren nur die Spiele gegen Homberg und Bergisch-Gladbach.

Weswegen Mike Terranova zurückgeholt wurde.

Bauder: In solchen problematischen Phasen kommt es vor allem auf Menschenführung an. Mike hat sich in seiner Ausbildung zum Fußballlehrer enorm weiter entwickelt. Jedes Mal, wenn er von Seminaren zurückkam, brannte er darauf, das Erlernte umzusetzen und in der Praxis auszuprobieren. Damit formte er eine sehr starke Mannschaft. Bei der neuen Truppe brauchte er auch Anlaufzeit, aber jetzt zuletzt gab es Ergebnisse.

Wie sehr fehlen Fans und Zuschauer?

Bauder: Auf das Finanzielle gehe ich nicht ein. Aber vom Gefühl als Fußballer her ist es wirklich schwer in einem leeren Stadion. Wir alle sind groß geworden mit Emotionen, die von den Rängen auf das Spielfeld übertragen werden. Da spreche ich als Fußballer: Es hilft sehr, wenn Unterstützung von den Rängen kommt. Gerade wenn wir auf eine voll besetzte Emscher-Tribüne spielen, motiviert das jeden Spieler stark. Und für den Gegner wird es dann unangenehm. Mit unseren Zuschauern hätten wir einige Punkte mehr. Daher wollen wir uns einfach nicht daran gewöhnen, ohne Fans zu spielen. Jeder Spieltag ohne Zuschauer fühlt sich nicht richtig an.

Wann wird es wieder Zuschauer im Stadion geben?

Bauder: Das kann keiner gesichert sagen. Ich hoffe natürlich darauf, dass es im April, Mai wieder Fans im Stadion geben wird. Wir haben gezeigt, dass wir Hygienekonzepte aufstellen und einhalten können. Für 300, 900 und auch mehr Zuschauer. Dabei hat jeder im Verein mitgeholfen, das Konzept aus der Theorie in die Praxis umzusetzen. Das war ein großes Miteinander und hat uns im Verein in diesen schweren Zeiten sehr gut getan.

Wie geht es im Januar weiter?

Bauder: Gut, hoffe ich. Wir gelten wieder als Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist. Das ist ein Kompliment für uns, da wollten wir hin. Gegen Dortmund und Gladbach haben wir richtig guten Fußball gespielt. Das war Männerfußball, wie wir ihn in dieser Liga spielen wollen.

Was auch an der Entwicklung der Spieler liegt.

Bauder: Natürlich, ich wusste genau, was die Jungs können. Aber wegen Verletzungen und Ergebniskrise haben wir die Stärken anfangs nicht aufs Feld gebracht. Aber wenn Leistungsträger bei 100 Prozent sind, legen auch alle anderen Positionen zu. Das sieht man gut bei Tanju Öztürk und Tim Stappmann. Es war ein toller Schachzug von Terra, Öztürk als Chef in die Innenverteidigung zu nehmen. An ihm hat sich Tim aufgebaut und bringt seine Kampfkraft nun sehr wirkungsvoll ins Spiel. Dadurch hat Jerome Propheter davor viel mehr kreative Freiheiten und kann zeigen, was für eine Spielintelligenz er besitzt. Davon profitiert dann etwa auch Tugrul Erat, der lange verletzt war, aber jetzt neben Jerome in jedem Spiel besser wird. Dazu kommen noch viele andere, die sich stark entwickelt haben, Nils Winter, Pierre Fassnacht etwa. Shaibou Oubeyapwa auch. Mit allen zusammen stellen wir eine Mannschaft, die bei Standards enorm gefährlich ist.

Was ist noch zu erreichen?

Bauder: Wir wollen so viele Spiele gewinnen, wie es geht. Das sind wir unserem Anspruch und unseren Fans schuldig. Jedes Spiel weist in die nächste Saison.

Wird dafür personell jetzt noch nachgebessert?

Bauder: Ja, wir schauen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten um. Auf Offensivpositionen können wir noch nachlegen.

Das Gespräch führte Peter Voss.