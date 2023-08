Pappas: Ich habe gelernt, die Faust in der Tasche zu machen

Oberhausen. Aber ansonsten ist aus Dimi noch längst kein Diplomat geworden: Er lebt Fußball nach wie vor mit 100 Prozent Begeisterung vor.

Es war Liebe auf den zweiten Blick. Als die RWO-Fans nach der Verpflichtung des Fußball-Amateurs Dimitrios Pappas merkten, was für ein Mentalitätsspieler den Kleeblättern dort für den überraschenden Zweitliga-Aufstieg untergekommen war, wurde aus anfänglicher Skepsis unbedingte Treue. „Dimi“ zahlte es zurück, als Spieler, als Trainer der Bundesliga-U19 der Rot-Weißen und dann als Trainer der Profis.

Dort allerdings wurde ihm wenig viel Zeit gelassen, der Verein war unruhig zu dieser Zeit. „Die Ergebnisse stimmten nicht“ weiß Pappas heute nach den vier verlorenen Spielen, die ihn schnell den Job kosteten. Sein Nachfolger Mike Terranova zählt wie Pappas zu den jüngeren Heroen der Rot-Weißen und bleibt es. Aber Pappas war sauer und ging. Er hatte sich mehr Rückhalt versprochen. „Das ist jetzt vorbei. Ich denke lieber an die gute Zeit und vor allem die Fans zurück, mit denen ich großartige Erlebnisse hatte.“

Aus den negativen Erlebnissen durchaus Erfahrungen gezogen

Nun räumt er unterm Strich ein, dass er wohl auch aus den negativen Erlebnissen zum Abschluss seiner Zeit in Oberhausen was mitgenommen hat: „Ja, das sind Erfahrungen, die man vielleicht machen muss, um woanders neu anzufangen und dann darauf aufzubauen.“

Das ist ihm offenkundig gut gelungen. Wurde sein Wechsel zu den Regionalliga-Frauen des VfL Bochum ebenfalls skeptisch beäugt, sprachen die Erfolge am Ende klar für ihn. Er formte eine erfolgreiche Truppe, die meist gewann und kaum verlor. „Die Mädels haben prima mitgezogen.“ Was wohl auch daran liegt, dass Pappas Dimi geblieben ist: Ein Motivator, der Fußball und Begeisterung dafür vorlebt und hundertprozentig Mentalität an den Tag legt. Und für die Fälle, wo man mal still sein sollte: „Ich habe gelernt, die Faust in der Tasche zu machen.“

Erfahrungen halt. In Bochum wollte er dann im Herrenbereich voran kommen, doch dort waren einige andere vor ihm dran.

So kam der Anruf aus Velbert, wo er zuvor schon auf dem Platz tätig und auch hauptberuflich beim SSVg-Sponsor angestellt war, zur rechten Zeit: „Aber es war eine schwere Entscheidung. Ich wusste nicht, ob Hauptberuf und Trainerjob bei einem Arbeitgeber funktionieren würden. Doch ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht, es funktioniert prima.“

Dimi Pappas weiß jetzt auch: „Ich kann Aufstieg“

Sieben Jahre lang hatte die SSVg versucht, nach oben zu kommen, mit ihm und den entsprechenden Verpflichtungen auf dem Feld klappte es dann mit der Regionalliga. „Ich denke, ich habe jetzt bewiesen, dass ich nicht nur Klassenerhalt wie bei der U19 kann, sondern mit Angriffsfußball auch Aufstieg.“

So freute er sich über den Auftaktsieg seiner Jungs gegen Lippstadt und kommt mit Freude und breiter Brust nach Oberhausen: „Wir wollen gut aussehen, auf jeden Fall was mitnehmen und im besten Fall gewinnen.“ Ist halt doch was Besonderes für ihn in Oberhausen.

Auf dem Boden bleibt er mit seinem Team für den Saisonverlauf insgesamt dennoch: „Für uns zählt der Klassenerhalt. Wir wollen guten Fußball spielen und so wenig Tore wie nur möglich kassieren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen