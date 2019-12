OTHC legt eine starke Aufholjagd hin und siegt

2. Bundesliga

OTHC –

SW Köln 7:6 (4:3)

Besser als erwartet trifft es dann am Ende nicht mehr so präzise, „Wahnsinn, richtig geil“, wie Sebastian Meister formuliert, dann schon eher. Der OTHC gewinnt in letzter Minute das Auftaktspiel der 2. Bundesliga in der Halle gegen Schwarz-Weiß Köln nach einer kurzen Ecke und einer mutigen Aufholjagd in den letzten 13 Minuten.

Der Auftakt lief für die Gastgeber von Trainer Tim Welsch erst einmal nach Maß. Jannis Zeymer (2.) und Sebastian Meister (5.) besorgten den frühen Doppelschlag für den OTHC. Die überrumpelten Kölner brauchten ein paar Minuten, um ins Spiel zu kommen und sahen sich nach dem erneuten Treffer von Meister (14. Minute) schon mit 0:3 hinten.

Favorit Köln kam zurück ins Spiel

Der Anschluss – quasi im Gegenzug – brachte den Favoriten aber zurück ins Spiel und schnell legten die Gäste nach. Doch die zurückgeholten erfahrenen Akteure zeichneten sich nun aus, denn die Oberhausener wurden nicht nervös, sondern spielten auch weiter nach ihren taktischen Vorgaben. Meister mit dem dritten Treffer stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her, doch erneut folgte die Antwort der Kölner unmittelbar.

Die Phase nach der Pause gehörte dann allerdings komplett dem Gast. Mit einem Doppelschlag (37./37.) und dann noch einmal knapp zehn Minuten später (46.) waren die Verhältnisse aus Sicht der Kölner eigentlich wieder gerade gerückt. „Da hat uns das Publikum dann aber den richtigen Auftrieb gegeben. Wenn du dann die Gesänge hörst, ist es einfacher, mutig zu spielen“, weiß Meister.

Die Hoffnung kehrte zurück

Der OTHC warf nicht alles über den Haufen, presste einfach nur deutlich höher und belohnte sich gleich auch durch Zeymers zweiten Treffer zum 5:6. Die Hoffnung war wieder da. Als Alexander Barabo fünf Minuten vor dem Ende den Ausgleich erzielte, war die Partie wieder völlig offen. „So ein Ende ist dann natürlich besonders. Das ist ein dickes Brett nach einem geilen Fight“, weiß auch Meister.

Denn eine Minute vor dem Ende bekamen die Oberhausener eine kurze Ecke zu gesprochen. Über Sebastian Meister landete der Ball schließlich bei Tim Schiffer und der schweißte die Kugel trocken und flach ein. Die Uhr zeigte noch acht Sekunden und damit nicht mehr als einen verzweifelten Versuch der Gäste, der nichts Zählbares mehr einbringt.

OTHC: Sons; Storp, Barfeld, Schiffer (1), Barabo (1), Reinersmann, van Gessel, Meister (3), Zeymer (2).