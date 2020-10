OTHC hofft jetzt auf den Start Ende November

Oberhausen. Es wird eng. Die Hallenrunde in der Zweiten Hockey-Liga soll am 29. November beginnen. Der OTHC will auf jeden Fall spielen und hat gemeldet.

Der Saisonstart für den OTHC in der Zweiten Hallenhockey-Bundesliga ist für den 29. November terminiert. Und wenn die Corona-Pandemie nach dem Beginn des Lockdowns ab 4. November und Prüfung der Fallzahlen zwei Wochen danach einen Spielbetrieb zulassen würde, dann würden die Oberhausener mit einem Auswärtsspiel starten und wären dann um 12 Uhr zu Gast bei DSD Düsseldorf.

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen und den damit verbundenen Beschränkungen hat der Hockey-Verband bereits entschieden, dass die Teilnahme an der Hallenrunde auf freiwilliger Basis erfolgt. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass eine Absage nicht automatisch mit einem Abstieg verbunden ist.

Einen sportlichen Absteiger wird es nicht geben

Der Tabellenführer am Ende der Saison erwirbt ein Aufstiegsrecht, sofern alle Spiele in seiner Gruppe gespielt wurden. Sollten nicht alle Spiele absolviert sein, entscheidet der Zuständige Ausschuss (ZA) über die Wertung der Saison. Einen sportlichen Absteiger gibt es nicht.

Neben dem OTHC und den Düsseldorfern gibt es in der Zweiten Liga West noch folgende Teams: Gladbacher HTC, SW Köln, Kahlenberger HTC und HC Essen. Alle Teams haben ihre Teilnahme an der Hallenrunde bereits fest zugesagt, sodass es in gut vier Wochen eigentlich losgehen könnte. Eigentlich. „Wir müssen die weitere Entwicklung in Sachen Corona jetzt abwarten, werden uns aber vernünftig auf den Start in der Halle vorbereiten“, so OTHC-Co.-Trainer Björn Raffelberg.

Nach der Absage der Hallensaison im Kinder- und Jugendbereich hat der Westdeutsche Hockey-Verband nun auch für den Seniorenbereich eine Entscheidung getroffen. Die Teilnahme an der kommenden Hallensaison erfolgt auf freiwilliger Basis. Mit einem Verzicht ist kein Abstieg verbunden.

Die Meldung einer Mannschaft ist verbindlich

Die Meldung einer Mannschaft ist für die gesamte Saison verbindlich, es gelten alle üblichen Regelungen. Der schuldhafte Rückzug (nicht Corona-bedingt) oder der Ausschluss nach § 25 (mehrmaliges schuldhaftes Nichtantreten) führt zu einem Abstieg der betroffenen Mannschaft. Sollten sich innerhalb einer Gruppe mehrere Mannschaften entscheiden, zur Hallensaison nicht anzutreten, behält es sich der Sportausschuss vor, eine neue Gruppeneinteilung vorzunehmen.

Mannschaften die unter diesen Bedingungen am Spielbetrieb teilnehmen möchten, werden gebeten, bis zum 30. Oktober, 19 Uhr, ihre Meldung an den jeweiligen Staffelleiter zu übermitteln. Meldungen nach dem Termin werden nicht mehr entgegengenommen.