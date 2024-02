OTHC-Herren empfangen den Spitzenreiter: „Wir sind bereit“

Maximilian May (Mitte) und die OTHC-Herren wollen dem Spitzenreiter aus Leverkusen gerne am Sonntag ein Beinchen stellen.

Oberhausen „Hohen Besuch“ erwartet in der Regionalliga die Erste OTHC-Herrenmannschaft, die auf den Tabellenführer RTHC Leverkusen trifft.

Es ist bereits der achte und damit auch schon drittletzte Spieltag, der am Sonntag in der GSO-Halle für die OTHC-Teams angepfiffen wird. „Hohen Besuch“ erwartet in der Regionalliga die Erste Herrenmannschaft, die um 14 Uhr auf den Tabellenführer RTHC Leverkusen trifft. Die Oberhausener stehen als Dritter jenseits von „Gut und Böse“ und sind dabei sechs Zähler hinter dem Spitzenreiter, aber auch nur sieben Punkte von dem Schlusslicht THC Münster entfernt. Mit einem Sieg also wären sie wieder ganz oben mit dabei, im Falle einer Niederlage könnte es noch einmal richtig ungemütlich werden.

Aber dass die Qualität für ein Aufstiegsrennen vorhanden ist, haben die OTHCler bei dem letzten 7:7-Unentschieden gegen Kahlenberg recht eindrucksvoll bewiesen. Mit den eigenen Fans im Rücken und einer ähnlich guten Leistung sollte auch gegen die Leverkusener etwas zu holen sein. Das Hinspiel verlor der der OTHC allerdings klar mit 2:10.

Bei den OTHC-Damen ist Wiedergutmachung angesagt

„Natürlich wird das eine ganz schwere Aufgabe, die es für uns gegen den Spitzenreiter zu lösen gilt. Aber nach unseren zuletzt guten Leistungen bin ich recht zuversichtlich, auch gegen Leverkusen bestehen zu können. Wir sind bereit“, so OTHC-Coach Björn Raffelberg, der bei diesem Treffen alle Mann an Bord.

Im „Vorspiel“ treffen die Oberliga-Damen um 12 Uhr auf das Liga-Schlusslicht Mettmanner THC. Die immer noch sieglosen Gäste stehen mit ihren zwei Pünktchen mit dem Rücken zur Wand und damit mitten drin im Abstiegskampf. Die Oberhausenerinnen haben nach ihrer letzten 2:8-Schlappe gegen Uhlenhorst sicherlich einiges gutzumachen und wollen wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit einem Sieg jedenfalls wären sie bei nur vier Zählern Abstand zum Spitzenreiter Eintracht Dortmund auch wieder im Aufstiegsrennen. In Mettmann trennten sie die Tams 3:3 Unentschieden.

„Wiedergutmachung für das 2:8 gegen Uhlenhorst ist jetzt angesagt. Aber ich erwarte ein hitziges Spiel, in dem wir Ruhe bewahren müssen“, weiß OTHC-Spielertrainerin Luisa „Lulu“ Schrafen.

Die zweite OTHC-Herrenmannschaft will endlich den ersten Sieg holen

In der Verbandsliga startet die Zweite Herrenmannschaft um 16 Uhr gegen die „Vierte“ von Uhlenhorst ihren achten Anlauf, um nach sieben Niederlagen hintereinander die ersten Punkte einzufahren. Und wenn die Lichter im Abstiegskampf nicht schon vorzeitig ausgehen sollen, dann müsste gegen den Tabellendritten aus Mülheim irgendwie gewonnen werden. Denn vom rettenden Ufer sind die Oberhausener bereits sechs Punkte entfernt.

„Trotz unserer Niederlagenserie sind wir immer noch optimistisch. Wir werden alles dafür geben, um die ersten Punkte einzufahren und den Klassenerhalt noch zu schaffen“, verspricht OTHC-Coach Fabian Barfeld.

