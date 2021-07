OTHC fiebert der Eröffnungsfeier entgegen

Der neuer Hockey-Platz des OTHC aus der Drohnen-Perspektive. Den wollen die Hockeyspieler mit allen Altersklassen am 14. August groß einweihen.

Oberhausen. Der OTHC hat einen neuen Kunstrasenplatz bekommen und verspricht sich davon einen Aufschwung. Das soll am 14. August gefeiert werden.

Seit einigen Wochen ist die neue Hockey-Anlage des Oberhausener Tennis- und Hockeyclub bereits fertiggestellt. Nun soll der in Blau und Rot erstrahlende Kunstrasen an der Arenastraße am 14. August mit einer großen Eröffnungsfeier offiziell eingeweiht werden.

Dies ist ein Tag, den der gesamte Verein bereits sehnsüchtig erwartet. Beginnen werden die Feierlichkeiten um 13 Uhr, wenn die ersten Aktivitäten für die Hockey-Jugend starten und sich einige der Nachwuchsmannschaften mit eigens ausgedachten Aktionen vorstellen.

Außerdem werden sich einige Unterstützer und Sponsoren des Projektes „Neuer Hockeyplatz“ zu Wort melden. Auch der Oberbürgermeister hat sich als Gast angekündigt, um das neue Geläuf zu begutachten.

Fleißige Spendensammler der Herren III

Um 14 Uhr erfolgt das offizielle Eröffnungsspiel. Hierbei wird die dritte Herrenmannschaft gegen ein All-Star-Team antreten. Erstere konnte bei der zurückliegenden Spendenaktion das meiste Geld für den neuen Kunstrasen sammeln und sich so diese Ehre als Belohnung verdienen. Nach dem Spiel geht es mit den kreativen Vorstellungsaktionen der zukünftigen Hockey-Stars des Vereins, den Kinder- und Jugendmannschaften, weiter.

Abseits des Platzes wird für Essen und kalte Getränke gesorgt. Für die jüngeren Gäste werden zahlreiche Attraktionen angeboten und der ebenfalls neugebaute Spielplatz am Clubhaus wird eingeweiht. Im Laufe des Tages werden außerdem zahlreiche Verantwortliche und Spieler des Vereins zu Wort kommen, die interessante Einblicke in die Realisierung des bewältigten Großprojektes geben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen