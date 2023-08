Osterfelder Volleyballer haben ihren Kader nahezu komplett

Oberhausen. Mit zahlreichen starken Neuzugängen und einigen Rekonvaleszenten soll ein erneuter Anlauf auf die Oberliga unternommen werden.

Drei Wochen vor Volleyball-Saisonstart ist der Kader der Verbandsliga-Herren des Tbd. Osterfeld nahezu komplett. Trainer Markus Köster kann den zweiten Neuzugang nach Rückkehrer Björn Morandin (wir berichteten) vorstellen. In Tim Neufeld stößt ein sprunggewaltiger Angreifer zum Team.

„Tim kann flexibel im Außen- als auch Diagonalangriff eingesetzt werden. Zwar hat er zuletzt aus gesundheitlichen Gründen pausiert, wird uns aber definitiv verstärken. Volleyball spielen muss er schließlich nicht mehr lernen“, spielt Köster schmunzelnd auf die bisherige Volleyballkarriere Neufelds an. Nach den Anfängen beim VC Bottrop und einigen Spielzeiten beim TV Gladbeck spielte Neufeld vor seiner Pause zuletzt für VV Humann Essen und gehörte dort zeitweise zum Zweitligakader. Neufeld freut sich: „Da ich nur wenige Minuten von der Halle entfernt wohne und Colin bereits aus Gladbeck kannte, habe ich sehr schnell zugesagt.“

Tim Neufeld ist der zweite starke Neuzugang

Eine wichtige Planstelle ist noch offen, wie Köster berichtet: „Da Niklas Köster weiter ausfällt und zumindest in der Hinrunde nicht zurückkehrt, benötigen wir nach wie vor einen dritten Mittelblocker. Ansonsten ist unser Kader komplett.“

Aktuell trainiert ein Kandidat für die Vakanz mit und wird auch in den anstehenden Testspielen eingesetzt.. „Dann werden wir entscheiden, ob es für beide Seiten Sinn macht. Ich bin zuversichtlich.

Lazarett hat sich mittlerweile gelichtet

Daneben hat sich das Osterfelder Lazarett gelichtet. Zuspieler Colin Grimm hat seine Schulterprobleme soweit in den Griff bekommen, dass er seit einigen Wochen mittrainiert. Auch die am Knie verletzten Simon Reese und Luis Graca haben das Training aufgenommen. Selbst Marco Beck ist nach seiner Kreuzband-OP regelmäßig in der Halle. „Besonders freut uns alle, dass Marco wieder in leichten Umfängen dabei ist. Er wird aber noch Zeit brauchen. Simon und Luis werden bis Saisonstart fit sein. Damit ist der komplette Kader im Training“, freut sich Köster, muss aber nachschieben: „Bei den Vorbereitungsturnieren werden wir noch auf den ein oder anderen Spieler verzichten müssen.“

In der Vorbereitung geht es auf zwei Turniere: „Vielleicht werden wir zusätzlich ein oder zwei Testspiele absolvieren, aber es ist noch nichts konkret vereinbart“, erklärt Köster die Planung bis zum Saisonstart in der THR-Halle am 9. September.

