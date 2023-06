Trainer Markus Köster (Mitte) hat einen guten Stamm beisammen, will die Basis aber mit Neuen noch vergrößern.

Volleyball-Verbandsliga Osterfeld will sich breiter aufstellen und oben dabei sein

Oberhausen. Die Verbandsliga-Volleyballer des Tbd. Osterfeld wollen mit Neuzugängen auf die Verletzungsmisere der Vorsaison reagieren und oben mitspielen.

Die Kaderplanung der Verbandsliga-Volleyballherren des Turnerbund Osterfeld ist in vollem Gange. „Wir suchen aktuell noch Unterstützung für die neue Saison. Grundsätzlich haben wir auf allen Positionen einen gewissen Bedarf wegen unserer Verletzungsmisere in der zweiten Saisonhälfte, besonders dringend ist es im Mittelblock“, benennt Trainer Markus Köster die offenen Positionen: „Jeder, der sich zutraut, mit uns im oberen Drittel der Verbandsliga anzugreifen, ist willkommen.“ Nach dem nur knapp verpassten Aufstieg in die Oberliga wollen die Osterfelder Herren wieder oben mitspielen.

Ein Neuzugang steht bereits fest. Vom Rumelner TV wechselt Björn Morandin aus der Oberliga zurück nach Oberhausen und wird mit Colin Grimm zusammen das Zuspielduo bilden. „Ein zweiter, fester Zuspieler ist für uns wichtig. Wir werden dadurch flexibler agieren“, freut sich Köster über den Neuzugang, fügt aber an: „Zu Beginn der Vorbereitung wird Björn allein die Verantwortung im Spielaufbau tragen müssen. Colin wird seine Schulterprobleme auskurieren und daher verspätet einsteigen.“

Björn Morandin kommt zurück aus der Oberliga

Verabschiedet hat das Team Markus Gronen (wir berichteten). Mit Stefan Diehl wird ein weiterer Mittelblocker mindestens eine Saison pausieren und sich auf seine Familie konzentrieren. „Spielerisch wiegt der Verlust von Stefan wegen seiner enormen Erfahrung schwer. Nach seinem Achillessehnenriss in dieser Saison haben wir ihn bereits vermisst. Allerdings sind seine Gründe mehr als nachvollziehbar und wir wünschen Stefan alles Gute bei seinen anstehenden privaten Aufgaben“, ordnet Köster die Personalie ein.

Niklas Köster hat noch Probleme mit der Schulter

Dazu kommt, dass auch Niklas Köster weiter mit Schulterproblemen zu kämpfen hat und daher unklar ist, wann er in die Vorbereitung einsteigen kann. Damit stehen bisher mit Hendrik Jansen und Tim Willbrand nur zwei Mittelblocker sicher zur Verfügung.

Im Außenangriff sieht die Situation entspannter aus. Mit Simon Reese und Mark Fischer machen zwei Leistungsträger weiter. Auch Luis Graca will es nach einer für ihn unbefriedigenden Saison noch einmal wissen. Verletzungsbedingt definitiv länger ausfallen wird Dauerbrenner Marco Beck nach seinem Kreuzbandriss. „Der Ausfall tut uns natürlich nach wie vor weh. Er wird im Juni operiert, startet danach in die Reha und wird von uns alle Zeit und Unterstützung bekommen, die er braucht. Realistisch muss man davon ausgehen, dass er frühestens in der Rückrunde eine Option werden könnte.“

Ergänzungen für das stabile Gerüst sind willkommen

Auch die beiden Diagonalangreifer Patrick Syrowiszka und Daniel Ingenpaß werden in der neuen Saison wieder das Osterfelder Trikot tragen. Die Annahme und Abwehr wird sich weiter um Libero Jens Reinelt bilden. Dagegen wird Jan Eichner, der in dieser Saison studienbedingt nur bei zwei Spielen im Kader stand, nicht mehr dazu gehören. „Damit haben wir grundsätzlich ein stabiles Gerüst beisammen. Trotzdem kann uns die ein oder andere Verstärkung nicht schaden. Wie wir in der letzten Saison gesehen haben, können Verletzungen und Krankheiten das Team schnell reduzieren“, sagt Köster.

