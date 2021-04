Oster-Challenge ist mit über 100 Teilnehmern angelaufen

Oberhausen/Ruhrgebiet. Die Oster-Challenge ist Karfreitag angelaufen. Mehr als 100 Teilnehmer wollen über Ostern 399 Trainingskilometer abspulen.

Pünktlich um 8 Uhr erfolgte am Karfreitag der Start zur Dekra-Oster-Challenge des Rad Club Olympia Buer um Michael Zurhausen, Organisator des Oberhausener Rück-Rennens. Über 100 radbegeisterte Hobbysportler hatten sich vorab bei Zurhausen angemeldet, um die jeweils 399 Kilometer über die Osterfeiertage in Angriff zu nehmen. Am ersten Tag kamen alle Starter gemeinsam gerechnet schon über weit mehr als 1500 Kilometer

Erstmals gibt es einen spannenden Vergleichskampf zwischen den Radsportlern aus dem Münsterland und dem Ruhrpott. Jede Mannschaft besteht aus fünf Frauen und fünf Männer. Das Team, welches am Dienstagabend um 20 Uhr die meisten Kilometer gefahren hat, gewinnt den Wettbewerb.

Gespannt sind die Organisatoren auf die erstmals eingeführte Sonderwertung für Tretrollerfahrer. Diese neue Sportart wird in Deutschland immer beliebter. Hier haben sich 25 Sportler aus ganz Deutschland und Österreich angemeldet. Ziel der Tretrollerfahrer ist, in fünf Tagen 259 Kilometer zu fahren.

Es wird also über Ostern sehr spannend werden.