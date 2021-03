Oster-Challenge für Radsportler startet Karfreitag

Andre Tiemann, Olaf Ernst und die Deutsche Meisterin Daniela Shala (v.l.) beim Tretrollertest für ein mögliches späteres Rennen in Oberhausen. Jetzt aber läuft erst einmal die Oster-Challenge an, wie man sieht.

Oberhausen. Von Karfreitag bis Dienstag startet ein neuer Training-Wettkampf für Radsportler per App. Bis Donnerstag kann man sich anmelden.

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der Dekra-Oster-Challenge für Radsportler und Hobbyfahrer aus dem gesamten Ruhrgebiet. Von Karfreitag bis Dienstag nach Ostern können alle radbegeisterten Hobbyfahrer mit Rennrad, MTB, Trekking- oder E-Bike am Wettbewerb des RC Olympia Buer um Michael Zurhausen, Organisator des Oberhausener Rück-Rennens, teilnehmen.

Erstmals dabei sind auch rund 30 Tretrollerfahrer, die versuchen werden, in dieser Zeit 259 Kilometer zu fahren. Die aktuellen Corona-Auflagen lassen es auch zu, dass Familien über Ostern versuchen können, die 399 Kilometer-Marke zu schaffen. Außerdem gibt es Städtewertungen, die Frauen und Männer mit den meisten Kilometern ausweisen.

Sonderwertung für Einsteiger

Wegen der hohen Nachfrage von Hobby-Radlern gibt es nun eine Sonderwertung für Einsteiger. Alle Anfänger, die 259 Kilometer in den fünf Tagen mit ihren Fahrrädern schaffen, kommen in die Verlosung der Gesamtsieger für ein Wellness-Wochenende im Hotel Seepark in Geldern.

Info und Anmeldung bis Donnerstag unter: www.rpt-radrennen.de