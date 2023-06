Oguzhan Kefkir kommt für die RWO-Offensive

Oberhausen. Der Offensivspieler kommt von Drittligist RWE und bekam dort keinen neuen Vertrag mehr. Er ist Patrick Bauders Wunschspieler.

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen. Oguzhan Kefkir wechselt von RWE zu den Kleeblättern. Der Flügelspieler war in der abgelaufenen Drittliga-Saison in 35 Partien im Einsatz.

Auch in der Aufstiegssaison der Essener gehörte der 31-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern und kam zu fünf Treffern und 16 Assists in 28 Spielen. Insgesamt kommt er neben 139 Einsätzen in der Regionalliga West und 160 Partien in der 3. Liga auch auf acht Spiele in der 2. Liga.

Ab Sommer wird Kefkir mit seiner Erfahrung die Offensive der Kleeblätter verstärken.„Oguzhan war unser absoluter Wunschspieler für die Offensive. Daher sind wir froh, dass wir ihn überzeugen konnten. Er hat sein Können in den letzten Jahren sowohl in der Regionalliga als auch in der 3. Liga unter Beweis gestellt und ging mit seinen Leistungen als Führungsspieler voran. Oguzhan wird unserem Offensivspiel noch mehr Qualität verleihen“, freut sich Sportleiter Patrick Bauder über die jüngste Neuverpflichtung.

Power für die linke Seite

„Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bin ich froh, ab der kommenden Saison Teil der Mannschaft zu sein. Der Verein hat sich klare Ziele gesetzt, für die ich vollen Einsatz zeigen werde. Ich habe ein richtig gutes Gefühl und mag die Malochermentalität bei RWO, die wir auch auf den Platz bringen wollen. Ich bin mir sicher, dass wir als Mannschaft gemeinsam mit den Fans eine erfolgreiche Saison spielen werden“, sagt Kefkir über seinen Wechsel.

Der 31-jährige Linksfuß hatte bei RWE keinen neuen Vertrag erhalten. Der Familienvater wurde nach 145 Pflichtspielen, in denen er 29 Treffer erzielte und 46 weitere Tore vorbereitete,Publikumsliebling. Jetzt zuletzt traf er noch im Pokalfinale per Elfmeter.

