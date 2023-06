Offene Rollstuhltennis-Meisterschaft beim Buschhausener TC

Genug trainiert: Am Wochenende stehen die 1. Offenen Oberhausener Rollstuhltennis-Meisterschaft beim BTC an der Dachsstraße an.

Oberhausen. Für seine 1. Offenen Oberhausener Rollstuhltennis-Meisterschaft hofft der BTC auch auf „fachfremde“ Zuschauer. ITF-Turnier-Premiere im September.

Der Buschhausener Tennis-Club lädt am kommenden Wochenende, 24./25. Juni, zur 1. Offenen Oberhausener Rollstuhltennis-Meisterschaft auf seiner Tennisanlage an der Dachsstraße 8 ein. „Das Turnier ist Bestandteil der DTB-Rolli-Race-Serie 2023, bei der zehn Turniere in ganz Deutschland ausgetragen werden“, erläutert Dirk Kottkamp, 1. Vorsitzender des BTC und selber begeisterter Rollstuhltennis-Spieler. „Wir freuen uns sehr, dieses Event zum ersten Mal in Oberhausen ausrichten zu dürfen.“

Gemeldet für dieses Breitensportturnier haben 19 Spieler:innen aus ganz Deutschland, 13 Männer und sechs Frauen. Los geht es am Samstag ab 10 Uhr mit Gruppenspielen im Einzel und Doppel. Am Sonntag können sich die Zuschauer ab 10 Uhr auf spannende Halbfinal- und Endspiele freuen. Die Partien beginnen pro Satz jeweils beim Stand von 2:2.

Erstes ITF-Profi-Turnier in Oberhausen im September

„Alle Interessierten sind herzlich willkommen - nicht nur Tennis-Fans, sondern auch Menschen, die sich intensiver über die Möglichkeiten der sportlichen Betätigung im Rollstuhl informieren möchte, also gerne auch Mitglieder von Behindertensportgemeinschaften“, so Kottkamp. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl auf der Rollstuhl-gerechten Tennisanlage des BTC gesorgt.

Übrigens wird beim BTC auch in dieser Saison trotz des Rückzuges der Herren 30 aus der Bundesliga professionelles Tennis zu sehen sein: Vom 9. bis zum 17. September richten die Oberhausener erstmals ein 15K-Turnier der ITF World Tennis Tour („Future“) aus. Mit hunderten von Zuschauern und professionellen Bedingungen hat der Verein an der Dachsstraße mittlerweile ja Erfahrung.

