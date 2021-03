Öztürk bleibt bei RWO, Schröder wird Aufsichtsrat

Oberhausen. Eine Videokonferenz von Vorstand und sportlicher Leitung brachte Ergebnisse: Tanju Öztürk verlängerte und Damian Schröder wird Aufsichtsrat.

Rot-Weiß Oberhausen kann weiter mit Tanju Öztürk planen. Der 31-jährige Defensivspezialist wird auch in der Saison 2021/22 das Trikot mit dem Kleeblatt tragen (die Sportredaktion berichtete bereits). In der laufenden Spielzeit kann der Routinier, der im Sommer 2020 vom FC Hansa Rostock an die Lindnerstraße gewechselt war, bislang 23 Einsätze und drei Treffer verbuchen.

„Tanju ist ein absoluter Führungsspieler in unserem Team“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. „Darum freue ich mich sehr, dass wir auch weiterhin auf seine Dienste und seine Erfahrung zurückgreifen können.“

„Ich fühle mich in Oberhausen sehr wohl“, sagt Öztürk und freut sich auf die kommenden Aufgaben: „Der Verein entwickelt sich sehr gut. Das macht auch mir Spaß. Da bleibe ich gerne dabei und hoffe, dass wir nächste Saison gleich von Beginn an zeigen können, was wir draufhaben.“

Derweil hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) die restlichen Spiele (36. bis 42. Spieltag) terminiert. Demnach spielt RWO Sonntag, 18. April gegen die U23 von Borussia Dortmund (14 Uhr, Stadion Niederrhein, www.rwo-live.tv).

Spieltag bis Saisonende terminiert

Die Termine in der Übersicht: 36. Spieltag: Sonntag, 18. April, 14 Uhr, RWO – Borussia Dortmund U23; 37. Spieltag: Samstag, 24. April, 14 Uhr, Rot-Weiss Ahlen – RWO; 38. Spieltag: Samstag, 8 Mai, 14 Uhr, RWO – SV Lippstadt 08; 39. Spieltag: Sonntag, 16. Mai, 14 Uhr, Fortuna Düsseldorf U23 – RWO; 40. Spieltag: Samstag, 22. Mai, 14 Uhr, RWO – SC Fortuna Köln; 41. Spieltag: Samstag, 29. Mai, 14 Uhr, SC Preußen Münster – RWO; 42. Spieltag: Samstag, 5. Juni, 14 Uhr, RWO – Borussia Mönchengladbach U23.

Damian Schröder wird Finanzbereich verstärken

Mit Wirkung ab 1. April tritt Damian Schröder als weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat von RWO ein. Als Wirtschaftsprüfer war der gebürtige Oberhausener in den vergangenen Jahren unter anderem auf die Bilanzprüfung bei Fußballvereinen spezialisiert und hat diverse Lizenzanträge bei DFL und DFB begleitet.

„Eine berufliche Veränderung gibt mir nun die Möglichkeit, meinem Heimatverein und Herzensklub RWO in offizieller Funktion zur Verfügung stehen zu können“, sagt Schröder und ergänzt: „Ich verstehe mich als Sparringspartner der handelnden Personen und werde versuchen, meinen Teil zur weiteren Professionalisierung des Vereins im Finanzbereich beizutragen.“

„Damian Schröder ist ein Mann vom Fach“, bestätigt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hartmut Gieske. „Mit seiner Expertise wird er eine Bereicherung für den gesamten Verein sein. Zudem wird er unser Gremium ein wenig verjüngen. Ich freue mich auf den frischen Wind im Team und die Zusammenarbeit mit ihm.“

Pinke T-Shirts werden signiert und versteigert

Das Derby gegen Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag (1:1) stand auch unter dem Motto „Pink gegen Rassismus“. Die Idee hierzu entstand im letzten Jahr durch den Stadtsportbund Duisburg. In diesem Jahr schloss sich der Stadtsportbund Oberhausen (SSB) dieser Aktion an. Gemeinsam mit dem SSB Oberhausen und dem Kommunalen Integrationszentrum setzte RWO Zeichen gegen Rassismus.

So wurde in den Tagen vor, als auch während des Spiels die Revierkraft-Tribüne in pinkem Licht angestrahlt und Spieler beider Vereine verdeutlichten die Wichtigkeit der Aktion in einer gemeinsamen Videobotschaft. Außerdem liefen die Kleeblätter in pinken T-Shirts ins Stadion Niederrhein ein.

In einem dieser Shirts richtete RWO-Kapitän Jerome Propheter gemeinsam mit seinem Essener Pendant Marco Kehl-Gomez deutliche Worte an die Anwesenden vor Ort, sowie an die 8322 Zuschauer im Livestream.

Nun werden einige der T-Shirts von der Mannschaft unterschrieben und auf der vereinseigenen Auktionsplattform „RWO-Schätzken“ für einen guten Zweck versteigert. Die Erlöse gehen diesmal an die Stiftung gegen Rassismus in Darmstadt. Sie plant und koordiniert die jährlichen UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland (2019 wurden über 1.850 Veranstaltungen gemeldet), entwickelt und fördert Modellprojekte zur Überwindung von Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten. Zudem erarbeitet die Stiftung umfangreiche Informationsmaterialien und führt Tagungen durch, die über das Thema Rassismus informieren sollen.

Wer die Stiftung gegen Rassismus zusätzlich unterstützen will, kann sich per Mail gerne an das Team wenden unter info@stiftung-gegen-rassismus.de.

Die Homepage: www.stiftung-gegen-rassismus.de.