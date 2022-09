Oberligist Sterkrade-Nord bleibt eine Klasse für sich

Oberhausen. Oberligist Sterkrade-Nord feiert gegen den Gladbecker FC sowie beim BV Recklinghausen zwei deutliche Erfolge. Teamchef Triebsees ist zufrieden.

An Doppelspieltagen von Sterkrade-Nord gibt es für die jeweiligen Gegner wenig zu lachen. Denn zu diesen Einsätzen bemüht sich der Schmachtendorfer Badminton-Oberligist darum, sein stärkstes Aufgebot zusammen zu bekommen. Und wenn das gelingt, hat es jeder Gegner schwer – und Nord zieht einsam seine Bahnen an der Spitze.

„Vier Spiele, vier Siege, wir sind zufrieden mit dem Start“ sagt Teamchef Steffen Triebsees im Rückblick auf das Wochenende mit deutlichen Erfolgen gegen den Gladbecker FC (8:0) sowie beim BC Recklinghausen (7:1). Triebsees begrüßt nicht nur den sportlichen Erfolg der neuformierten Mannschaft, sondern auch, dass das Team die Zeit an einem langen Wochenende nutzt, um zusammen zu wachsen. „Wir machen dann auch abseits des Platzes viel miteinander.“

Steffen Triebsees: „Da war schon Glück dabei“

Was die beiden serbischen Brüder Borko und Dragoslav Petrovic, die extra aus Belgrad anreisen, ebenso erfreut wie die ehemaligen Nationalspielerin Fabienne Deprez. Denn die weit gereisten Profis im Team genießen das familiäre Miteinander bei den Nordlern.

Zudem führt das Aufgebot an Klassespieler:innen auch dazu, dass krankheitsbedingte Ausfälle ohne Probleme vom Oberhausener Stamm aufgefangen werden können. So musste das große Talent David Peng für diese beiden Spiele krankheitsbedingt absagen. Arne Hornig gegen Gladbeck und Triebsees gegen Recklinghausen sprangen erfolgreich ein. Hornig siegt im HE 3 im dritten Satz 22:20, Triebsees machte es bei seinem 21:19, 21:19 ebenfalls spannend und gibt zu: „Da war schon Glück dabei.“

Egal, die Punkte sind da, und das war gegen Gladbeck der Formation Borko Petrovic/Leander Adam (HE 1), Dragoslav Petrovic/Dave Eberhard (HE 2), Deprez/Ramona Lutz (DD), Borko Petrovic (HE 1), Dragoslav Petrovic (HE 2), Hornig (HE 3), Deprez (DE) und Adam/Lutz (GD) zu verdanken.

„Nicht dass wir uns missverstehen; die Liga ist kein Selbstläufer für uns“

Gegen Recklinghausen erwischten Leander Adam/Borko Petrovic im HD 1 gegen die guten Niederländer Vincent de Vries/Rune van Dalm einen schwachen Tag und unterlagen. Ansonsten punkteten beim deutlichen 7:1-Sieg Eberhard/D. Petrovic, Deprez/Marie Stern, B. Petrovic, D. Petrovic, Triebsees, Deprez, Adam/Lutz.

„Nicht dass wir uns missverstehen; die Liga ist kein Selbstläufer für uns“, mahnt Triebsees, „wir müssen in jedem Spiel konzentriert sein und haben Respekt vor jedem Gegner.“ Das gilt genauso für die Partie gegen BV Mülheim III Ende Oktober wie für das vermeintliche Spitzenspiel gegen Verfolger Lüdinghausen am ersten November-Wochenende in eigener Halle. „Danach wissen wir, wo wir stehen“, glaubt Triebsees.