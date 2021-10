Oberliga-Damen des TV Biefang verlieren erstmals

Schölwer-Sieben verschläft erste Hälfte und muss sich dem SV Straelen beugen. Verbandsligist HC. RW Oberhausen sorgt für eine Seltenheit.

Oberliga, Damen

TV Biefang –

SV Straelen 20:25 (9:16)

Die TVB-Damen bekamen in der ersten Hälfte kein Bein auf den Boden. „Niemand hat sich angeboten, mal das Heft in die Hand zu nehmen“, musste Dieter Schölwer zur Kenntnis nehmen, dass seine Mannschaft keinen Zugriff auf Spiel und Gegner bekam. Während Straelen einfach ein klasse Partie ablieferte, erlaubten sich die Gastgeberinnen etliche technische Fehler. „Wir haben die Bälle viel zu leicht hergeschenkt“, monierte der TVB-Übungsleiter. Mit einigen taktischen Umstellungen probierten es die Biefangerinnen in Abschnitt zwei dann noch einmal. Kampfgeist und Wille waren nun sichtbar vorhanden. Doch die Gäste, bei denen Zoé Daguhn mit acht Treffern herausragte, brachten den Auswärtssieg souverän ins Ziel. „Unsere Reaktion war gut, kam aber zu spät“, konstatierte Schölwer nach der ersten Saisonniederlage.

TVB: Geukes, Groß; Reinartz (1), Hegemann (5/2), Sprick, L. Schröder, Schlinkert (1), L. Ristau (2), Rösner (3), A. Hässler (4), Kämpker (1), Wilms (3/2), F. Nordmann.



Verbandsliga, Herren

HC. Rot-Weiß Oberhausen –

Tschft. St. Tönis 30:26 (13:13)

Auch das dritte Heimspiel in dieser Saison gestalteten die Oberhausener erfolgreich. In der bis in die Schlussphase hinein spannenden und ausgeglichenen Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts. Beim 8:11 (19.) überstanden die Mannen von Krzysztof Szargiej nicht die einzige kritische Situation. Die

Rot-Weißen behielten sowohl da kühlen Kopf als auch zehn Minuten vor dem Abpfiff, als die Turnerschaft mit 24:22 vorne lag. Mit Moral und unbändigem Willen lotsten die Gastgeber die beiden Zähler in ihre Richtung. „Es kommt ja nicht oft vor, dass ich so etwas von mir gebe. Aber: Ich bin endlich mal rundum zufrieden. Die Jungs haben das gegen ein starkes St. Tönis richtig gut gemacht“, war Szargiej hinterher voll des Lobes.

HC RWO: Baumbach, Vöpel, Wagner (3), Schneider, Hansen (4), Schindler, F. Hanenberg (7), Giepmann (7/3), M. Jany (3), Marijanovic, Helge Tervoort (4), Jankowski, D. Kerger (1), Ebbing (1).

Das kommt nicht häufig vor: Trainer Krzystof Szargiej war zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge vom HC. RWO. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services



Verbandsliga, Damen

TV Biefang II –

HSG Alpen/Rheinberg 19:14 (11:8)

Die Wiedergutmachung ist den TVB-Frauen geglückt. Im Gegensatz zur verkorksten Vorstellung unter der

Woche in Homberg präsentierte sich das Team von Alina Homburg endlich wieder mit dem nötigen Biss. Zwar produzierten beiden Mannschaften reihenweise technische Fehler. Am langen Ende machte der unermüdliche Einsatz der Biefangerinnen den Unterschied aus. „Dieser Sieg ist auch gut für den Kopf. Jetzt können wir erst einmal kurz durchatmen“, kommt die Herbstferien-Pause der Trainerin ganz gelegen.

TVB: Plaga, C. Winstermann; Pauly, Röthel (2), Prchala, D. Kunz, Kottkamp (1), Reinartz (4/1), Klaude (3), F. Nordmann (2), J. Benninghoff (1), Sprick (6/1).



Landesliga, Herren

TV Biefang –

SV Straelen 21:27 (12:16)

Die TVB-Herren hielten über 60 Minuten zwar gut dagegen. Letztlich war insgesamt aber gegen die starken verlustpunktfreien Gäste kein Kraut gewachsen. Die Hausherren begegneten Straelen in den ersten paar Minuten auf Augenhöhe und führten mit 6:5 (6.). Einige überhastete Abschlüsse im Angriff nutzten die Gäste in Folge dann konsequent mit Tempogegenstößen. „Wir sind dann immer mehr in Rückstand geraten, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Die kämpferische Einstellung hat aber vollends gepasst. Das stimmt mich zuversichtlich“, resümierte TVB-Coach Harry Mohrhoff.

TVB: Braam, Kleinelsen; Bologna, Hendrischk (1), Vollmer (1), D. Benninghoff (5), Neuburg (2), Rosin (5), Y. Schröder, B. Schwinning, Rösgen, Gehrke, Neumann (1), Neugebauer (6). (sts)