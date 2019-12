Oberhausen. 1983 wurde der Oberhausener Willi Wülbeck 800-m-Weltmeister in Helsinki. Am Mittwoch feiert er in seiner Heimatstadt seinen 65. Geburtstag.

Oberhausens Sportidol Willi Wülbeck feiert 65. Geburtstag

Es war der Lauf seines Lebens. Als am 9. August 1983 das 800-m-Finale der Leichtathletik-Weltmeisterschaft von Helsinki in die entscheidende Phase trat, durchfuhr ihn, wie er später verriet, „ein Gefühl wie ein Stromschlag“. Ein passender Vergleich. Elektrisierte der damals 28-jährige Willi Wülbeck doch 40.000 Zuschauer im Stadion und Millionen Deutsche vor den Bildschirmen, als er mit wehenden Haaren und offenem Mund zum sensationellen WM-Sieg stürmte. Am Mittwoch feiert er in seiner Heimatstadt Oberhausen seinen 65. Geburtstag.

Für viele Sportler bedeutet es das höchste Glück, einmal Deutscher Meister zu sein. Wülbeck hatte 1983 diesen Titel bereits zehn Mal in Folge gewonnen, eine kaum glaubliche Leistung in einer der Königsdisziplinen der Leichtathletik. Dennoch galt er als Unvollendeter. Weil er zwar seinen nationalen Konkurrenten nach Belieben davongerannt, dem großen internationalen Erfolg jedoch bis dahin vergeblich hinterhergelaufen war.

Ein später, nicht mehr erwarteter Höhenflug

Auch heute noch nicht zu stoppen: Willi Wülbeck. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Obwohl schon 1976 mit 22 Jahren Olympia-Vierter in Montreal, steckte Wülbeck, den der Olympia-Boykott der Spiele in Moskau 1980 um eine mögliche Medaille brachte, bereits in der Schublade „nationale Größe“, als doch noch seine Stunde auf der ganz großen Bühne schlug. Zu einem Zeitpunkt, da ihn - ein Jahr nach dem Tiefpunkt mit dem achten und letzten Rang im EM-Finale 1982 von Athen ­- niemand mehr auf der Rechnung hatte. In fabelhaften 1:43,65 Minuten düpierte er dank eines unwiderstehlichen Endspurts die favorisierte Konkurrenz – eine Zeit, die auch über 36 Jahre danach noch von keinem deutschen Läufer unterboten worden ist.

Helsinki machte Wülbeck, der damals für den TV Wattenscheid startete, aber immer ein Oberhausener Junge geblieben ist, zu einer internationalen Sport-Größe. Ein später, nicht mehr erwarteter Höhenflug, der den ebenso begnadeten wie bescheidenen und bodenständigen Läufer gleichwohl nicht abheben ließ. Weil er sich nie ins Rampenlicht drängte und Vermarktern als zu spröde galt, vermochte der erste deutsche Leichtathletik-Weltmeister allerdings seinen Ruhm nicht in vergleichbarem Maße zu versilbern wie jene Stars, die sich für ein Titelfoto auf Hochglanzmagazinen auch schon mal als Heldenfigur inszenierten.

Große Ehrung zum 25. WM-Jubiläum im Stadion Niederrhein

Es gab und gibt sie deshalb immer mal wieder, die Momente, in denen „Williiiii“, wie sie ihn einst in den Sportarenen zehntausendfach anfeuerten, mit einer gewissen Bitternis registriert, dass andere durch ihren Erfolg reich geworden waren, weil sie sich leichter taten mit den Gesetzen des Showbusiness‘. Aber es sind meist nur kurze Augenblicke, die vergessen sind, wenn Willi auch heute noch von vielen Oberhausenern auf der Straße erkannt wird.

Besonders gefreut hat ihn, dass ihn auch sein erster Verein, Rot-Weiß Oberhausen, nicht vergessen hat. Bei einer Ehrung zu seinem 25. WM-Jubiläum konnte Wülbeck am 10. August 2008 vor dem Pokalspiel des damaligen Zweitligisten gegen Bayer Leverkusen (2:3 n.V.) noch einmal die Ovationen von über 10.000 Zuschauern genießen.

Laufen unter dem Motto: „Schlag den Willi“

Auch heute bewegt der Weltmeister noch buchstäblich viele Mitmenschen im wahrsten Sinne des Wortes bei von ihm organisierten Waldläufen oder dem vom Energiekonzern Innogy gesponserten Schulstaffelwettbewerb, bei dem je acht Läuferinnen und Läufer jeweils 100 Meter laufen und unter dem Motto „Schlag den Willi“ versuchen, Wülbecks Rekordzeit zu unterbieten. Gerne ist er auch mit dem Fahrrad unterwegs oder entspannt sich in der Sauna. Dabei meditiert er mit Freunden schon mal über manche Auswüchse der heutigen Zeit, die einer wie er nie ganz verstehen wird.