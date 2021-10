Oberhausens „Fasia“ ist nun DFB-Junior-Coach-Schule

Oberhausen. Wichtige Säule innerhalb der DFB-Qualifizierungsoffensive für lizenzierte Trainertätigkeit im Bereich des Kinder- und Jugend-Fußballs.

Als einzige Schule Oberhausens gehört die Fasia-Jansen-Gesamtschule zu den bundesweit etwa 200 DFB-Junior-Coach-Schulen. Sogar Oberbürgermeister Daniel Schranz kam zur Hans-Jansen-Halle, wo die feierliche Übergabe des DFB-Siegels stattfand. Hoch erfreut nahmen Schulleiterin Sabine Meder und Sportlehrer Musa Celik, zudem einst RWO-Zweitliga-Kicker, die DFB-Plakette von Roland Bürger entgegen, dem Kommissionsvorsitzenden „Schule und Kita“ des Fußballverbandes Niederrhein.

Das Junior-Coach-Projekt läuft bereits seit sieben Jahren und nun profitieren auch die Schülerinnen und Schüler der „Fasia“ davon. Das vom DFB initiierte und von der Commerzbank unterstützte Programm steht unter der Schirmherrschaft von Drauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Ex-Bundestrainer Jogi Löw.

Das Programm „Junior-Coach“ stellt eine wichtige Säule innerhalb der DFB-Qualifizierungsoffensive dar und dient als Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit. Fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren werden in einer 40-stündigen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Jugendlichen sollen somit frühzeitig Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball vermitteln. Die Ausbildung wird vom jeweils zuständigen Landesverband begleitet.

Jugend-Fußball nachhaltig aufwerten

„Der Kinder- und Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainer. Hier werden wichtige Grundlagen gelegt. Die DFB-Junior-Coaches werden den Jugendfußball in Deutschland nachhaltig aufwerten“, so der ehemalige DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch.

An jedem Schulstandort bereiten Commerzbank-Paten die Nachwuchstrainer auf die Herausforderungen des Berufslebens vor. Dazu Uwe Hellmann von der Commerzbank: „Durch unsere Angebote sollen sich die Schülerinnen und Schüler persönlich weiterentwickeln. Wir bieten ihnen unter anderem die Möglichkeit von Schülerpraktika in unseren Filialen und die Teilnahme an einem professionellen Bewerbertraining an.“

Für diese Chance bedankt sich die „Fasia“ bei den Initiatoren des Junior-Coach-Programms und den wichtigen kommunalen Gästen, die der Verleihung des DFB-Siegels ebenfalls einen feierlichen Rahmen gegeben haben: Wera Grumpe (FVN), Volker Schmidthaus (RWO), Michel Roth (Stadtsportbund), Ulrich Hinz (Fachbereichsleiter „Schulsport“) und Jan Nahrstedt (Fachbereichsleiter „Schulsportreferat“), Frau van Dellen und Herr Kretschmer (Commerzbank).

