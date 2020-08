Oberhausener Zehnkämpfer Jan Ruhrmann gewinnt DM-Silber

Oberhausen. Jan Ruhrmann holte bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Vaterstetten erstmalig in der Männerklasse eine Medaille im Zehnkampf.

Nach zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen im Jugendbereich hat der Oberhausener Jan Ruhrmann (LAV Bayer Uerdingen Dormagen) bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Vaterstetten erstmalig in der Männerklasse eine Medaille im Zehnkampf erstritten. Nach spannendem Verlauf war es am Ende Silber.

Am ersten Wettkampftag gelang Ruhrmann ein guter Start. Die 100 Meter lief er in 11,27 sec. (SB). Damit gehörte er nicht zu den Schnellsten, aber seine Zielvorgabe war erfüllt. Beim Weitsprung wurde das Wetter ungemütlich. Regen verhinderte bei allen Springern größere Weiten. Der Sprung auf 6,73 m war somit durchaus solide.

Der Kugelring war bei strömendem Regen glitschig und musste immer wieder getrocknet werden. Die von Ruhrmann mit der 7,25 kg schweren Kugel gestoßenen 14,43 m waren daher in Ordnung. Aber für den Werfer-Typ unter den Mehrkämpfern blieben doch einige Punkte liegen. Beim Hochsprung erreichte Ruhrmann gute 1,91 m.

Höhen und Tiefen gibt es im Zehnkampf immer

Schwer kämpfen musste er beim 400 m-Lauf. Nach 250 m waren die Beine schwer und müde. Sein anfängliches Tempo konnte er nicht mehr halten. Die Ziellinie erreichte er in 50,90 Sekunden. Damit blieb er 2,10 sec. hinter seiner Bestleistung und verlor wichtige Punkte. So übernachtete er am Ende des ersten Tages auf dem dritten Platz der Männer. Sein Trainer Dirk Zorn blieb gelassen. Höhen und Tiefen gibt es im Zehnkampf immer.

Am zweiten Tag lief es besser. Er absolvierte die 110 m-Hürden in 15,64 Sekunden. Beim Diskuswurf punktete er mit starken 45,04 m und gewann diese Disziplin. Beim technisch anspruchsvollen Stabhochsprung gelang ihm mit 4,40 m eine Saisonbestleistung. Diese Leistung ist besonders zu honorieren, da Stab wegen der Hallen- und Sportplatzsperrungen in der Corona-Zeit nur ganz selten trainiert werden konnte. Wer hat schon eine Stabhochsprunganlage in seinem eigenen Garten stehen? So galt es, mit kreativem Training das Leistungsniveau zu halten.

7601 Punkte in der Endabrechnung

Dies ist Ruhrmann zusammen mit seinem Trainer Zorn hervorragend geglückt, denn auch ein Speer würde in Nachbarsgarten nicht gerne gesehen werden. Unmöglich, Würfe ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen regulär zu trainieren. Ruhrmanns Speer flog bei der DM so weit wie bei keinem anderen Athleten. Mit 61,21 m war er der einzige 60-m-Werfer und schob sich auf Rang zwei vor.

Jetzt waren sich der junge Sportler und sein Trainer sicher: Es wird ein Platz auf dem Treppchen. Man kennt schließlich seine Konkurrenz und deren Laufstärke in den abschließenden 1500 m. Mit einer persönlichen Bestleistung von 4:26,30 Minuten rundete er den zweiten Wettkampftag erfolgreich ab.

Insgesamt erzielte er stattliche 7601 Punkte und positionierte sich deutlich vor Platz drei, der an Nico Beckers von der Aachener TG mit 7298 ging. Zum Meistertitel fehlten 40 Punkte. Deutscher Mehrkampfmeister wurde der junge Malik Diakité von Hannover 96 mit 7641 Punkten. Dieser verbesserte seine Bestleistung über 1500 m um sechs Sekunden auf 4:27,13 min. und sicherte sich Gold. In diesem Rennen hatte Ruhrmann mehrfach versucht, Diakité zu distanzieren, doch trotz neuer Bestzeit blieb der an ihm kleben und gewann den Titel.

Verwirrung wegen der Gesamtergebnisliste des Veranstalters

Für etwas Verwirrung sorgte die Gesamtergebnisliste des Veranstalters bei Zuschauern und interessierten Lesern im Netz. Zur Erläuterung: Es ist üblich, die Männerklasse und die U23-Athleten in einer Riege starten zu lassen. Dabei wählten die U23-Athleten bei der Startmeldung, ob sie die Altersklassenwertung bei der Jugend oder die Wertung in der Männerklasse wünschen. Normalerweise werden die Ergebnislisten dann in den Altersklassen getrennt ausgewiesen.

Der Veranstalter entschied sich, nur die Gesamtergebnisliste auszugeben. Am Ende des Tages stand in dieser Liste auf Platz eins Jannis Wolff von der Aachener TG mit 7670 Punkten. Wolf wurde somit Deutscher Meister der U23.