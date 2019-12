Oberhausener THC beweist gegen Bonner THC Nervenstärke

Oberhausen. Am Doppelspieltag gab’s für den Hockey-Zweitligisten OTHC in Neuss ein 8:11, während daheim gegen den Bonner SC ein wahrer Krimi-Sieg folgte.

2. Bundesliga SW Neuss – OTHC 11:8 (3:4): Mit großem Selbstvertrauen starteten die Gäste nach dem erfolgreichen Auftakt auch in die Partie am Freitagabend. Zwar geriet der OTHC in Rückstand, doch fand selbstbewusst die Antwort. Dementsprechend fielen auch die Tore, der OTHC ging durch Tim Schiffer (2), Moritz Fiß und Sebastian Meister bereits früh mit 4:2 in Führung.

Doch den Gastgebern gelang noch vor dem Pausentee der wichtige Anschlusstreffer, der Neuss noch einmal Auftrieb geben sollte. „Das war eine strittige Entscheidung“, ärgert sich Co-Trainer Björn Raffelberg. Bis zum 5:5 hielt die Mannschaft von Raffelberg noch mit, dann zogen die Gastgeber aber auf 8:5 und 11:6 zur Vorentscheidung davon. Schiffer und Chris Reinersmann verkürzten zwischenzeitlich.

„Normalerweise gewinnst du in Neuss, wenn du auswärts acht Tore machst“

Geschlagen geben wollte sich der OTHC aber noch nicht und verkürzte durch Fiß und Meister noch einmal kurz vor dem Ende. „Das war nicht unser bestes Spiel. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, daher geht die Niederlage in Ordnung“, resümiert Raffelberg. „Das Spiel hat aber gezeigt, dass wir Paroli bieten können. Normalerweise gewinnst du in Neuss, wenn du auswärts acht Tore machst.“

OTHC: Sons; Barfeld, Schiffer (3), Storp, Brinkmann, Fiß (2), Meister (2), Reinersmann, van Gessel, Zeymer.



OTHC – Bonner THC 4:3 (1:0): Dem OTHC war klar, Neuss ist ein Bonusspiel, auf Bonn kommt es an. Dennoch fehlte den Hausherren gerade im ersten Durchgang vielleicht auch ein bisschen die Puste nach dem intensiven Duell am Freitag. Zwar ging der OTHC durch Jannis Zeymer per Siebenmeter in Führung, doch so richtig nachlegen konnten sie zunächst nicht. Ganz im Gegenteil, hatten die Gäste die etwas größeren Chancen auf das zweite Tor des Spiels.

„Wir müssen uns bei Bene [Sons] bedanken. Er hat ein paar Mal großartig gehalten.“ Der Ausgleich fiel dennoch relativ schnell nach der Pause. Aber der OTHC wollte keine Zweifel aufkommen lassen. Das Team von Welsch und Raffelberg erzielte durch Meister (44.) die erneute Führung. Dennoch fand Bonn immer wieder die richtige Antwort: Sowohl das 2:2 gelang keine Zeigerumdrehung später, als auch die Antwort auf das 3:2 durch Fabian Storp, eine Minute darauf.

„Sind mit dem Start zufrieden“

Aber die letzten Minuten liegen den Oberhausenern dieses Jahr offensichtlich gut und auch das Ausspielen von spielentscheidenden Strafecken. „Obwohl man sagen muss, dass unsere Quote diese Woche nicht gut war.“ Mit der letzten Aktion des Spiels, die achte Strafecke des OTHC, landete der Ball nach einer Finte von Meister bei Chris Reinersmann, der die Ecke selbst erarbeitet hatte. Da die Uhr abgelaufen war, entschied Reinersmann Schuss über Sieg oder Unentschieden.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen kann sich die Mannschaft nun aber trotzdem nicht zurücklehnen. In der sehr engen Gruppe West mit nur sechs Teams ist beinahe jedes Spiel ein Endspiel. „Wir sind mit dem Start natürlich zufrieden“, erklärt Raffelberg. Auch über den Zuspruch von der Tribüne freut er sich: „Das war super und ich hoffe auch, dass am Sonntag noch mal mehr Leute in die Halle kommen.“

Der Eintritt bleibt für die komplette Hallensaison kostenlos.

OTHC: Sons; Barfeld, Schiffer, Storp (1), Brinkmann, Fiß, Meister (1), Reinersmann (1), van Gessel, Zeymer (1).