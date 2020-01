Oberhausener Talente mit ganz langem Atem unterwegs

Oberhausen. Die Stadtmeisterschaft Lange Strecken ist etwas für Spezialisten. Es gab erstmals auch Neuerungen für Damen und Herren.

Im Hallenbad Sterkrade wurden die ersten Stadtmeister Oberhausens des Jahres 2020 im Schwimmen gekürt. Es gingen 58 Mixed-Staffeln der Jahrgänge 2009 bis 2012 in verschiedenen Rennen und 65 Einzelschwimmer auf den Strecken 400 m Lagen, 800 m Freistil und 1500 m Freistil an den Start. Also alles die sogenannten „langen Strecken“.

Die Siegerehrungen führten in diesem Jahr Dirk Grenz als zweiter Vorsitzender der Sportjugend des Stadtsportbundes Oberhausen und Alexander Geßner als Sprecher der SSB-Jugend durch.

Langstrecke für SGO-Staffel

Den Pokal der Langstrecke erkämpfte sich die erste Mannschaft der SG Oberhausen vor der ersten Mannschaft des PSV. Für die Pokalwertung mussten die 4 x 50 m Lagen-, Brust-, Freistil-, Schmetterling- und Rückenstaffeln geschwommen werden.

Über die 400 m Lagen bei den Damen freute sich Janine Grund von der SG Oberhausen über den Titel einer Stadtmeisterin. Sie gewann das Rennen in einer Zeit von 5:34,65 min. Clara Engelmann-Nunes (PSV) sicherte sich den zweiten Platz in 5:36,95. Dritte wurde Jamelia Drumm (PSV) in 5:45,95.

Stadtmeisterin über die 800 m Freistil wurde Anja Krohm von der SG Oberhausen in der Zeit von 10:02,16 vor Clara Engelmann-Nunez (10:12,66) und Alina Krohm, SG Oberhausen (10:18,41).

Erstmals wurden bei den Stadtmeisterschaften auch die 1500 m Freistil der Damen geschwommen. Hier siegte Clara Engelmann-Nunez in einer Zeit von 19:23,35 vor Alina Krohm (19:34,71) und Janine Grund (19:40,61).

Auch bei den Herren Neues

Auch eine Premiere bei den Herren gab es: Erstmals wurden zusätzlich die 800 m Freistil ausgeschwommen. Über den Titel des Stadtmeisters freute sich Nils Engelmann-Nunez (PSV) in der Zeit von 9:45.03. Vizestadtmeister über diese Strecke wurde Robin Arndt (SG Oberhausen) in 10:22,58.

Über den dritten Platz in der offenen Wertung freute sich Hendrik Bielitzki (PSV) in 10:32.85.

Julian Geßner (DJK) sicherte sich den ersten Platz und damit den Titel Stadtmeister über die 1500 m Freistil in 18:39,76. Den zweiten Platz erkämpfte sich Nils Engelmann-Nunez in 18:59,85, Cem Kaan Reuchlein (DJK) in 20:02,08) freute sich über den dritten Rang.

Bereits am Samstag wurde Julian Geßner Stadtmeister über die 400 m Lagen in einer Zeit von 5:06,12. Nils Engelmann-Nunez holte in 5:28,54 auch hier den zweiten Platz. Cem Kaan Reuchlein sicherte sich über die 400 m Lagen in 5:34,34 dritten Platz.

Die Stadtjahrgangsmeister

Weiblich, 800 m Freistil, 2009: Nele Göbel (SG), 08: Lena Mackowski (PSV), 07: Jamelia Drumm (PSV), 06: Lene Wachler (SG), 05: Clara Engelmann-Nunez (PSV), 04: Anja Krohm (SG), 03 u. älter: Janine Grund (SG).





400 m Lagen, 2009: Nele Göbel, 08: Lena Mackowski, 07: Jamelia Drumm, 06: Lene Wachler, 05: Clara Engelmann-Nunez, 04: Anja Krohm, Jahrgang 2003 und älter: Janine Grund.

Männlich, 400 m Lagen, 09: Aleksej Krohm (SG), 08: Moritz Birk (PSV), 07: Nils Engelmann Nunez (PSV), 06 Lukas Foks (DJK), 05: Jannis Baßier (SG), 04: Jan Eric Terbeek (SG), 03 u. älter: Julian Geßner (DJK).





1500 m, 09: Aleksej Krohm, 08: Moritz Birk, 07: Nils Engelmann Nunez, 06: Lukas Foks, 05: Jannis Baßier, 04: Maurice Höppner (DJK), 03 und älter: Julian Geßner