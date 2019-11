Oberhausen. Tbd. Osterfeld und Judo-Team Holten waren mit ihren Talenten gut vertreten beim Bezirksturnier in Duisburg.

Oberhausener Talente holten gute Platzierungen

Der Judo-Nachwuchs von Tbd. Osterfeld und Judo-Team Holten stellte beim Willi-Lang-Gedächtnisturnier, einem Bezirks-Einladungs- und Sichtungsturnier für die U11 bis U17 in Duisburg, sein Können unter Beweis und kehrte mit guten Platzierungen nach Oberhausen zurück. Einen „Marathon“ bestritt der Osterfelder Silas Welzel (+48 kg).

In allen sechs Kämpfen an diesem Tag, was in der Altersklasse U11 enorm viel ist, verließ er die Matte siegreich und gestaltete somit den Tag mit Platz eins erfolgreich. Weitere Platzierungen erkämpften Jonna Schlutius (-24) mit Platz zwei und Lilly Bock (-33) mit Platz drei in der U14.

Erfahrung sammelten Lennard Knappe, Carlos Alvarez sowie Lasse Windelschmidt und Duncan Stein. Das Wichtigste an diesem Tag: die Gemeinschaft, Erfahrung und die Freude über den Erfolg.

„Der Trainer hatte Puls!“

Für das Judo-Team Holten waren in der U17 Ida Doczyck (-70), Lars Hoffmann (-60) und Felix Arseniev (-55) am Start. Arseniev hatte drei Kämpfe zu absolvieren. Einmal ging er als Sieger von der Matte, zeigte aber auch in den anderen Partien gute Leistungen. Am Ende reichte es für Rang drei. Ida Doczyck und Lars Hoffmann kämpften im Best-of-3-Modus und wurden beide Zweite.

Der jüngere Arseniev-Bruder Alex startete in der U14 -50 kg in einem neun Teilnehmer großen Feld. Insgesamt musste er somit dreimal auf die Matte, zweimal verließ er sie als Sieger. Im Halbfinale traf er auf den späteren Ersten, gegen den er verlor.

In der Verlängerung vorn

Im Kampf um den dritten Platz hatte bis zum Ablauf der regulären Kampfzeit keiner der Kontrahenten eine Wertung erzielt, so dass es in den Golden Score ging. Hier zeigte der Dritte der Nordrhein-Meisterschaften was in ihm steckt und sicherte sich mit einer Waza-ari-Wertung Rang drei. „Der Trainer hatte wieder zu hohen Puls, ist aber stolz auf die hier gezeigten Leistungen“, ließ JTH-Jugendcoach Nils Gnaudschun im Anschluss verlauten.