Oberhausener Schulen für sportliche Erfolge ausgezeichnet

Oberhausen. Die sportlichen Erfolge der Oberhausener Schulen standen im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für den Schulsport.

Die sportlichen Erfolge der Oberhausener Schulen standen im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für den Schulsport (AfS), die in der Aula des Sophie-Scholl-Gymnasiums stattfand und an der u. a. Bürgermeister Werner Nakot, SSB-Präsident Manfred Gregorius, der Beigeordnete Jürgen Schmidt sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie der Oberhausener Schulen teilnahmen. Highlight des Schulsportjahres auf lokaler Ebene war der 50. Schulwaldlauf im Kaisergarten, an dem nach dreijähriger Corona-Zwangspause knapp 3.000 Schülerinnen und Schüler teilnahmen.

Im Rahmen der Sitzung wurden die Mannschaftssieger des Sparkassen-Schulwaldlaufes 2023 und insgesamt 39 Stadtmeisterteams der Schul-Stadtmeisterschaften geehrt. Die Erfolge der Schulen auf Landesebene: Elsa-Brändström Gymnasium: 5. Platz Schwimmen; Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: 6. Platz Schwimmen und Schach; Auf Bezirksebene: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: 3. Platz Basketball und Beach-Volleyball; Heinrich-Böll-Gesamtschule: 6. Platz Beach-Volleyball. Zudem nahm im Schuljahr 2022/2023 mit der Hirschkampschule erstmals eine Oberhausener Grundschule an einem Bezirksfinale in der Leichtathletik teil. Hier erreichten die Sterkrader Schülerinnen und Schüler einen hervorragenden dritten Platz.

In verschiedenen Sportarten werden 39 Oberhausener Stadtmeistertitel vergeben

Auf lokaler Ebene: Insgesamt wurden in verschiedenen Sportarten 39 Stadtmeistertitel vergeben. Bei den weiterführenden Schulen gingen sieben Titel an das Freiherr-vom Stein-Gymnasium, jeweils fünf an das Bertha-von-Suttner-Gymnasium, die Heinrich-Böll-Gesamtschule und das Sophie-Scholl-Gymnasium, drei an das Elsa-Brändström-Gymnasium, jeweils zwei an die Friedrich-Ebert-Realschule, das Heinrich-Heine-Gymnasium und die Theodor-Heuss-Realschule, einen Titel sicherte sich die Fasia-Jansen-Gesamtschule. Bei den Grundschulen gingen drei Titel an die Hirschkampschule, zwei an die Alsfeldschule und jeweils ein Stadtmeistertitel an die Astrid-Lindgren- und die Marienschule.

Zum dritten Mal veranstaltete der AfS auch ein gemeinsames Tanzfest für die ersten zehn Jahrgangsstufen aller Schulformen. An dem Gestaltungsfest ohne Wettbewerbscharakter nahmen insgesamt elf Schulen mit über 400 tanzfreudigen Jugendliche teil.

Rund 5.500 Teilnehmende bei den AfS-Schulsportstadtmeisterschaften

Insgesamt beteiligten sich an den AfS-Schulsportstadtmeisterschaften (mit Berücksichtigung des Tanzfestes sowie des Schulwaldlaufes) rund 5.500 Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus wurden rund 100 weitere Jugendliche zu Sporthelferinnen und –helfern ausgebildet – von jetzt insgesamt rund 1.850.

Und dann wurde auch noch gewählt. Der erweiterte Vorstand und die AfS-Geschäftsstelle 2023/2024 setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Christoph Hegener, Schulamt Stadt Oberhausen; 2. Vorsitzender: Philipp Hofmann, Gesamtschule Osterfeld; Geschäftsführer: Jan Nahrstedt, AfS/Schulsportreferat; Vertreter Schulaufsicht: Georg Reuschenbach, Alsfeldschule; Berater im Schulsport: Thomas Wentzel, Elsa-Brändström-Gymnasium; Berater im Schulsport: Egbert Spickenbom, Theodor-Heuss-Realschule; Mitarbeiterin Geschäftsstelle: Lisa Wojciechowski, AfS/Schulsportreferat.

