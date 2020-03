Oberhausener PSV-Talente fischten Edelmetall aus dem Wasser

Oberhausen. Mit 50 Aktiven aus drei Mannschaften ging das PSV-Team in Duisburg-Wedau an den Start. Der Wettkampf des Duisburger Schwimmteams mit insgesamt über 2700 Einzelstarts und 30 Staffelstarts war mit 592 Schwimmern aus 30 Vereinen wie immer gut besucht. Die beiden Tage waren jeweils in zwei Abschnitte unterteilt, so dass die acht- bis zwölfjährigen Aktiven im Vormittagsbereich ins kühle Nass sprangen und die älteren Aktiven (ab dreizehn Jahre bis Masters) im Nachmittagsbereich.

Zum ersten Mal durften die Achtjährigen (Felix Birk, Lina Böhm, Lian Freitag, Marlene Grubenbecher, Amelie Jonas, Abeena Markandu, Nele Oellig, Lisa Schwartz) der E-Jugend einen Wettkampf auf einer 50m-Bahn schwimmen. Dementsprechend waren diese aufgeregt und gespannt, so dass die Trainer Justin Laurien, Maurice Turnbach und Maja Bäse alle Hände voll zu tun hatten. Zudem ging es für die neunjährigen Aktiven nicht nur um die Verbesserung von Bestzeiten, sondern auch um Qualifikationspunkte zur NRW-Kadernominierung und zum Landesvielseitigkeitstest. Mit dabei waren Helena Bielitzki, Lara Kaiser, Kira Nemanikhina, Lana Willerberg.

Besonders starke Aktive im Jahrgang 2012

Im Jahrgang 2012 stellte der PSV besonders starke Aktive, die besonders gute Ergebnisse zeigten. Für Amelie Jonas ging es viermal aufs Treppchen, sie erschwamm sich zwei Mal Gold und zwei Mal Silber. Auch Lina Böhm überzeugte die Trainer und erhielt neben zwei Mal Bronze und einmal Silber auch zwei Mal Gold.

Bei den Jungs waren erfolgreich Lian Freitag und Felix Birk. Während es für Lian drei Mal Silber und jeweils einmal Bronze und Gold regnete, konnte Felix vier Mal Gold erreichen. Der Jahrgang 2011 war durch das letzte Wettkampfjahr schon an die 50m-Bahn gewohnt, hier Lana Willerberg und Lara Kaiser, besonders aber Helena Bielitzki. Sie schaffte es in jedem Start aufs Podest und gewann zweimal Bronze, drei Mal Silber und zwei Mal Gold.

Die Schwimmer der D- und C-Jugend spulten hingegen routiniert ihr Programm ab, darunter Emma Alferding, Dennis Benske, Moritz Birk, Rieke Beckmann, Nazli Bögüs, Jolina Freitag, Eric und Raphael Kempkens, Leon Keunecke, Lena Mackowski , Abishanth Markandu, Nils Oellig, Melinda und Vanessa Resch, Fabian Schäfer, Melinda und Maike Schlösser, die mit ihren Trainern Nils Dick, Alwine Franzolet, Stefan Wichert vor Ort waren.

Emma Alferding war erfolgreichste PSV-Schwimmerin

Für den PSV-Neuling Fabian Schäfer verlief der Wettkampf des Duisburger ST glatt. Er erreichte zwei Mal Rang zwei, wobei er den ersten Platz über die 50m Brust nur knapp verfehlte. Über die 50m Freistil konnte er sich gegen das starke Teilnehmerfeld behaupten und erhielt dafür die Goldmedaille.

Mit sieben Medaillen, davon vier Mal Silber und drei Mal Gold, war Emma Alferding erfolgreichste PSV-Aktive des Nachwuchsbereiches.

Der Nachmittag des Wettkampfes gehörte den Aktiven ab 13 Jahren und älter sowie den Masters-Schwimmern. Dazu gehörten Hendrik Bielitzki, Jamelia Drumm, Angelina Dumrauf, Lea Böhm, Jana Jäckel, Maxim Kroschka, Clara Engelmann Nunez, Nils Engelmann Nunez, Shayenne Tetzner mit ihren Trainern Nils Dick und Stefan Wichert.

Siege in Serie für Engelmann Nunez, Birk, Bielitzki und Drumm

Insgesamt sechs Mal startete für den PSV Nils Engelmann Nunez, in allen sechs Rennen erreichte er den ersten Platz. Auch Moritz Birk stand sechs Mal auf dem Podest, neben vier Mal Gold erreichte er auch zwei Mal Silber. Das Gleiche gilt auch für Hendrik Bielitzki, er erschwamm sich drei Mal Bronze, zwei Mal Silber und einmal Gold. Für Jamelia Drumm standen sechs Starts an, hier erklomm sie vier Mal das Podest, wobei sie in zwei Rennen siegte.

Am Ende nahm das PSV-Team von insgesamt 231 Einzelstarts insgesamt 89 Mal Edelmetall mit nach Oberhausen, davon waren es 33 Mal Gold, 30 Mal Silber und 23 Mal Bronze.