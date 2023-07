Oberhausener Markus Feldhoff ist zurück im Ruhrgebiet

Oberhausen/Bochum. Markus Feldhoff wurde beim Bundesligisten VfL Bochum als neuer Co-Trainer präsentiert. An das Ruhrstadion hat er schöne Erinnerungen.

Markus Feldhoff ist zurück im Ruhrgebiet. Der 48-jährige gebürtige Oberhausener wurde Anfang diesen Monats beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum als neuer Co-Trainer an der Seite von Thomas Letsch vorgestellt. Feldhoff tritt bei dem Westklub die Nachfolge von Frank Heinemann an, der auf eigenem Wunsch eine neue Aufgabe im Verein übernehmen wird. Der frühere Stürmer, der seine Spielerkarriere 1992 bei Bayer Uerdingen begann, war zuletzt Trainer beim VfL Osnabrück. Bei den lila-weißen übernahm er Anfang März 2021 für die restlichen 13 Partien bei dem damaligen Zweitligisten, konnte aber den Abstieg nicht abwenden.

Vor dieser Station fungierte Feldhoff bei mehreren Vereinen als Co-Trainer. 2019 assistierte er bei Hertha BSC dem Weltmeister Jürgen Klinsmann in der Bundesliga. Weitere Klubs in Feldhoffs Trainervita sind der FC Ingolstadt, Werder Bremen, der SC Paderborn, Osnabrück und Energie Cottbus.

„Was hier beim VfL in den vergangenen Jahren geleistet wurde, ist großartig“

Als Spieler machte sich der Angreifer einen Namen, als er am 9. März 1997 im Trikot von Bayer Leverkusen drei Tore beim 5:2-Sieg über Bayern München erzielte. Zu seiner aktiven Zeit lief er ebenso für Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg, Energie Cottbus und dem VfL Osnabrück auf.

In Bochum möchte er seinen Teil dazu beitragen, dass der einst als „graue Maus“ verschriene VfL zum dritten Mal in Folge den Bundesliga-Klassenerhalt feiern kann. „Als Kind des Ruhrgebiets hat mich der VfL Bochum immer begleitet, zumeist als Gegner. An das Vonovia Ruhrstadion habe ich einige schöne Erinnerungen, zuerst habe ich hier im Alter von 14 Jahren gespielt, im Halbfinale einer U17-Meisterschaft, damals mit Uerdingen“, erzählt Feldhoff gegenüber den Vereinsmedien. „Was hier beim VfL in den vergangenen Jahren geleistet wurde, ist großartig. Ich habe den VfL Bochum immer als Mitglied der Bundesliga wahrgenommen und freue mich nun darauf, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass das auch so bleibt.“ (magu)

