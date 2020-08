Oberhausener Hirschberg und Abels sind am fleißigsten

Oberhausen. Mit dem digitalen Firmenlauf Oberhausen 2.0 boten die Veranstalter und Sponsoren eine Alternative, die von zahlreichen Teams gut angenommen wurde.

Der Viactiv-Firmenlauf Oberhausen 2020 wurde aufgrund der Corona-Krise auf ‚digitalem Asphalt’ ausgetragen. Mit dem digitalen Firmenlauf Oberhausen 2.0 boten die Veranstalter und Sponsoren eine Alternative, die von zahlreichen Unternehmen und ihren Lauf-Teams gut angenommen wurde.

Tom Fröhlich, Leiter Geschäftsbereich Markt der Viactiv Krankenkasse, freut sich darüber, zum Abschluss dieses besonderen Laufevents durchweg Positives berichten zu können: „Insgesamt haben 388 Läuferinnen und Läufer aus 47 Unternehmen teilgenommen, die über den Zeitraum vom 18. Juni bis 20. August 2020 rund 67.103 Kilometer gelaufen sind“, fasst er die Ergebnisse zusammen. „Ein super Ergebnis! Es zeigt, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz Corona den Spaß am Laufen nicht nehmen lassen.“

Das Besondere am Firmenlauf Oberhausen 2.0: Gelaufen wurde alleine oder in Kleinstgruppen über den genannten Zeitraum von zwei Monaten. Die dabei erlaufenen Kilometer wurden mittels Screenshot über eine beliebige Fitness-App oder Smartwatch hochgeladen. Für die Langzeitmotivation sorgten verschiedene Herausforderungen, wie z. B. die Pyramiden-Challenge, bei der Strecken von 5, 10 und 15 Kilometern innerhalb einer vorgegebenen Zeit gelaufen werden sollten, um Kilometerboni zu erhalten.

1350 Euro für den guten Zweck erlaufen und gespendet

„Das begeisterte Feedback zahlreicher Läuferinnen und Läufer hat uns gezeigt, dass die eingestreuten Herausforderungen super angekommen sind“, so Norbert Lamb, Geschäftsführer der Oberhausener Agentur Contact, die für die Organisation des Firmenlauf Oberhausen 2.0 verantwortlich war. „Viele konnten sogar mithilfe der Challenges ihre eigenen Leistungen steigern.“ Zusätzlich rundeten Sonderaktionen wie z. B. der Stauder-Erfrischungsstand im Olga Park und eine kostenlose Lauf- und Fußanalyse bei Intersport Bechtel die Veranstaltung ab.

Für jeden erlaufenen Kilometer zahlte der Veranstalter auf Viactiv-Initiative zwei Cent. Auf diese Weise kam die Summe von 1350 Euro zusammen, die über den Partner running4charity e.V. an den Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal e. V. in Oberhausen ausgezahlt wird. „Dass so viele Unternehmen bzw. Läuferinnen und Läufer am digitalen Firmenlauf teilgenommen haben, freut uns natürlich sehr", so das Fazit von Tom Fröhlich. „Das zeigt uns, dass viele Menschen gerade in Corona-Zeiten dankbar für Alternativangebote sind und verantwortungsbewusst auf ihre Gesundheit und die ihrer Mitmenschen achten."

Top-3-Teams mit den meisten Kilometern: 1. Uhren Schmiemann, Oberhausen, 11.410,90 km, 2. Sprungzwei, Oberhausen, 10.956,40 km, 3. Viactiv Krankenkasse, Bochum, 7311,60 km.

Top-3-Einzelläufer mit den meisten Kilometern: 1. Karsten Abels, Stadt Oberhausen, 1257,10 km, 2. Giovanni Nigliazzo, Sprungzwei, 1251,20 km, 3. Timo Schaffeld, Uhren Schmiemann, 1117,30 km.

Top-3-Einzelläuferinnen mit den meisten Kilometern: 1. Elke Hirschberg, Sprungzwei, 1233,80 km, 2. Annika Vössing, Uhren Schmiemann, 1218,90 km, 3. Tamara Windelschmidt, Alsbachtal, 750,10 km.