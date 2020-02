Oberhausener Hallentitel werden beim TC Babcock vergeben

Am Wochenende richtet der Stadtsportbund Oberhausen die Endspiele der Tennis-Stadtmeisterschaft erstmals in der neuen Halle des TC Babcock am Kiwittenberg aus.

„Die Resonanz der Spieler auf die Halle ist sehr positiv“, erläutert Sven Kanthack, Tennis-Fachschaftsleiter im SSB. „Es ist überhaupt kein Vergleich mit den alten Traglufthallen, wo es ja eigentlich immer entweder zu warm oder zu kalt und vor allem viel zu feucht war. Wir sind sehr froh, jetzt diese Möglichkeit für die Stadtmeisterschaften zu haben.“

Nachwuchs beginnt am Samstag

Los geht es am Samstag ab 12 Uhr mit den Midcourt-Duellen für den Nachwuchs, ab 14 Uhr stehen die „regulären“ Halbfinal- und die ersten Endspiele an. Start der weiteren Finalpartien am Sonntag ist um 14 Uhr. „Mit der Resonanz sind wir ganz zufrieden“, so Kanthack, der für das Wochenende insgesamt 58 Spiele terminieren musste.

„Eigentlich war es diesmal sogar gut, dass es nicht mehr Meldungen waren, denn an dem Sturm-Wochenende konnten wir auch nicht in die Halle und bei mehr Meldungen wäre es sehr eng mit den Terminen geworden.“

Elisa Fendrich ist schon durch

Im Endspiel der Herren A trifft Jan Mirau (TK 78) am Sonntag (15 Uhr) auf den Sieger des Samstagspiels (16 Uhr) Halbfinals Leonard Krichel (TK 78) – Ole Harms (TC Babcock). Bei den Damen A hat sich Elisa Fendrich (OTHC) bereits in Gruppenspielen über das bessere Satzverhältnis gegen die punktgleichen Josephine Koppers (TC 69) und Nele Willm (BTC) durchgesetzt und die Oberhausener Hallenkrone im Tennis aufgesetzt.